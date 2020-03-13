Более 70% регионов России могут полностью израсходовать резервы до конца 2020 года

Дотации регионам придется увеличить, а субъекты будут наращивать долги, чтобы выдержать удар по доходам из-за нарастающего кризиса, пишет РБК .

Аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) пришли к выводу, что свыше 70% регионов России в 2020 году могут полностью израсходовать свои ликвидные резервы.

Причины — падение доходов бюджетов и необходимость увеличить расходы на фоне пандемии коронавируса и обвала нефтяных цен.

«Российская экономика и региональные бюджеты могут ощутить негативное влияние уже по итогам первого квартала 2020 года, причем негативное влияние на налоговые доходы может оказаться пролонгированным и продлиться вплоть до второго полугодия», — отмечается в докладе «Время копить, время тратить. Две трети российских регионов могут остаться без резервов в 2020 году».

С учетом указанных факторов наиболее вероятным сценарием НКР считает «нулевой рост доходной части бюджетов и индексацию расходов на 10%".

Экономика. Инвестиции. СС0

«Сокращение ликвидных резервов до нуля в 2020 году будет зафиксировано в 62 субъектах РФ. В рамках такого сценария потребности регионов в долговом финансировании бюджетных дефицитов составят порядка 500 млрд рублей», — указывают эксперты.

Однако в НКР допускают, что фактическая сумма заимствований может быть существенно выше в случае сохранения низких цен на нефть до конца года.

Также в агентстве считают, что бюджеты регионов в этом году будут зависеть от дотаций федерального центра гораздо больше, чем раньше. Напомним, в прошлом году количество регионов с дефицитными бюджетами выросло более чем вдвое (с 15 до 35).

В 2020 году федеральный бюджет предусматривает 717 млрд рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов.

Примечательно, что пока нельзя спрогнозировать, как могут вырасти дотации, поскольку неизвестно, насколько просядет доходная часть бюджета.