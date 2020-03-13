Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 марта -1°C

Более 70% регионов России могут полностью израсходовать резервы до конца 2020 года

Дотации регионам придется увеличить, а субъекты будут наращивать долги, чтобы выдержать удар по доходам из-за нарастающего кризиса, пишет РБК.

Экономика. Развитие.
Экономика. Развитие.
СС0

Аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) пришли к выводу, что свыше 70% регионов России в 2020 году могут полностью израсходовать свои ликвидные резервы.

Причины — падение доходов бюджетов и необходимость увеличить расходы на фоне пандемии коронавируса и обвала нефтяных цен.

«Российская экономика и региональные бюджеты могут ощутить негативное влияние уже по итогам первого квартала 2020 года, причем негативное влияние на налоговые доходы может оказаться пролонгированным и продлиться вплоть до второго полугодия», — отмечается в докладе «Время копить, время тратить. Две трети российских регионов могут остаться без резервов в 2020 году».

С учетом указанных факторов наиболее вероятным сценарием НКР считает «нулевой рост доходной части бюджетов и индексацию расходов на 10%".

Экономика. Инвестиции.
Экономика. Инвестиции.
СС0

«Сокращение ликвидных резервов до нуля в 2020 году будет зафиксировано в 62 субъектах РФ. В рамках такого сценария потребности регионов в долговом финансировании бюджетных дефицитов составят порядка 500 млрд рублей», — указывают эксперты.

Однако в НКР допускают, что фактическая сумма заимствований может быть существенно выше в случае сохранения низких цен на нефть до конца года.

Также в агентстве считают, что бюджеты регионов в этом году будут зависеть от дотаций федерального центра гораздо больше, чем раньше. Напомним, в прошлом году количество регионов с дефицитными бюджетами выросло более чем вдвое (с 15 до 35).

В 2020 году федеральный бюджет предусматривает 717 млрд рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов.

Примечательно, что пока нельзя спрогнозировать, как могут вырасти дотации, поскольку неизвестно, насколько просядет доходная часть бюджета.

В общей сложности на счетах и депозитах у регионов на 1 января 2020 года было 1,7 трлн рублей, если не учитывать Москву — 730 млрд рублей. За год — с начала 2019 года — резервы сократились на 6%.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость