Более 50 тысяч детей на Алтае живут в семьях с доходом ниже прожиточного минимума

По словам Оськиной, край готов к выполнению поручения президента России Владимира Путина выплатить соцподдержку семьям.
Стоит отметить, что изначально выплату планировали с 1 июля, но в связи с изменившейся экономической ситуацией и тем, что многие семьи оказались в сложной жизненной ситуации, принято решение сдвинуть сроки на 1 июня.
«После 20 мая на портале Госуслуг будет доступна возможность подать заявление в электронном виде семьям, имеющим доход ниже прожиточного минимума. Таким видом помощи планируется охватить более 52 тысяч детей, проживающих в Алтайском крае», — отметила Оськина.
Право подать заявление будет действовать до конца 2020 года. Процедуру начисления выплат упростят, если заявитель укажет расчетный счет в банке. Также не должно быть неполных или недостоверных сведений.
Министр подчеркнула, что средства из федерального бюджета на «президентскую» выплату уже поступили.
«Эта мера поддержки предусматривает, что семья должна быть малообеспеченной и ее уровень дохода не должен превышать среднедушевой доход, установленный в Алтайском крае, а это 10 194 рубля. Если доход на каждого члена семьи ниже этой суммы, то семья имеет право на поддержку», — разъяснила Оськина.
Напомним, ранее Росстат обнародовал статистику по доходам ниже прожиточного минимума. Согласно этим данным, нищими можно назвать почти пятую часть жителей Алтайского края.