Почти пятая часть жителей Алтайского края живет бедно

В Алтайском крае доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 17,6%.
Республика Алтай попала в пятерку субъектов-лидеров по этому показателю - 24,2%.
Меньше всего граждан с такими доходами зарегистрировано в Ямало-Ненецком автономном округе (5,6%), Санкт-Петербурге (6,6%), Москве (6,6%), Татарстане (6,9%) и Московской области (7,3%).
В целом в стране доля жителей с доходами ниже прожиточного минимума составляет 12,3% или 18,1 млн человек.
Ранее стало известно, что жителю Алтайского края на «однушку» в Москве нужно копить больше 18 лет.