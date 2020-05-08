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Экономика

Почти пятая часть жителей Алтайского края живет бедно

Росстат обнародовал статистику по доходам ниже прожиточного минимума. На основе этих данных news.ru составил рейтинг регионов.

В деревне.
В деревне.
Анна Зайкова

В Алтайском крае доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 17,6%.

Республика Алтай попала в пятерку субъектов-лидеров по этому показателю - 24,2%.

Меньше всего граждан с такими доходами зарегистрировано в Ямало-Ненецком автономном округе (5,6%), Санкт-Петербурге (6,6%), Москве (6,6%), Татарстане (6,9%) и Московской области (7,3%).

В целом в стране доля жителей с доходами ниже прожиточного минимума составляет 12,3% или 18,1 млн человек.

Ранее стало известно, что жителю Алтайского края на «однушку» в Москве нужно копить больше 18 лет.

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