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Экономика

Более тысячи пострадавших от паводка иркутских семей не смогли купить жилье

Пострадавшие во время паводка в Иркутской области в 2019 году семьи так и не смогли получить новое жилье, пишет «Тайга.инфо».

Паводок на Алтае 2018.
Паводок на Алтае 2018.

Об этом в интервью телеканалу «Россия24» рассказал врио губернатора области Игорь Кобзев. Причина — выросла стоимость недвижимости.

«Сейчас более 1000 сертификатов находятся у граждан. Они не реализовали свои права в рамках приобретения жилья. Стоимость квадратного метра выросла с 45 тыс до 61 тыс. рублей. И здесь власть должна определиться и срочно организовать строительство жилья, чтобы жители не уезжали, оставались там, где проживали, но уже в более комфортных условиях, которые требует федеральное законодательство и поручение президента», — отметил Кобзев.

Пока эти семьи проживают у родственников или в съемном жилье, часть затрат за аренду которого компенсируют областные власти.

Для ускорения темпов возведения жилья для пострадавших от наводнения активизирована работа строителей региона.

Сертификат.
Сертификат.
Дмитрий Лямзин

К примеру, областная власть совместно с муниципальной властью подходит к вопросу подготовки и формирования инертных материалов для строительства.

«Здесь этот формат удешевляет и строительство самого жилья, и в целом показывает, что иркутские строители в состоянии восстановить и построить», — подчеркнул Кобзев.

Жилищные сертификаты получили свыше 7,2 тыс. семей. По данным на 2 марта, порядка 18 тыс. человек приобрели новое жилье взамен утраченного на общую сумму 18,99 млрд рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что выделенных на компенсации от иркутского паводка 14 млрд рублей на всех не хватило. Премьер Михаил Мишустин пообещал дополнительно направить в регион 3 миллиарда.

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