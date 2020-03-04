Более тысячи пострадавших от паводка иркутских семей не смогли купить жилье

Об этом в интервью телеканалу «Россия24» рассказал врио губернатора области Игорь Кобзев. Причина — выросла стоимость недвижимости.

«Сейчас более 1000 сертификатов находятся у граждан. Они не реализовали свои права в рамках приобретения жилья. Стоимость квадратного метра выросла с 45 тыс до 61 тыс. рублей. И здесь власть должна определиться и срочно организовать строительство жилья, чтобы жители не уезжали, оставались там, где проживали, но уже в более комфортных условиях, которые требует федеральное законодательство и поручение президента», — отметил Кобзев.