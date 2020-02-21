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Экономика

Выделенных на компенсации от иркутского паводка 14 млрд рублей на всех не хватило

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что 14 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета, не хватило на компенсации пострадавшим от паводка в Иркутской области.

Паводок на Алтае 2018.
Паводок на Алтае 2018.

В ходе заседания Мишустин пообещал дополнительно направить в регион 3 млрд рублей.

«Средств оказалось недостаточно. Поэтому сегодня мы рассмотрим вопрос о дополнительном направлении на эти цели более 3 млрд средств из резервного фонда правительства, чтобы пострадавшие люди были как можно быстрее обеспечены жильем», — отметил премьер.

Напомним, летом 2019 года Иркутскую область накрыли две волны мощного паводка. Реки затопили около 100 населенных пунктов. Пострадали 38 тысяч человек.

Самое примечательно, что пострадавшие от паводка до сих пор жалуются на отказы в выплате компенсаций. Даже после выигранных судов не могут получить разовые 10 тыс. рублей.

Люди плакали и просили помощи у президента России Владимира Путина, во время его визита в Иркутскую область. Глава обещал разобраться с теми, кто не выдает компенсации.

Некоторые же представители иркутской власти придерживались иного мнения. Так, одна из чиновниц назвала быдлом пострадавших от наводнения.

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