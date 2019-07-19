Люди плакали и просили помощи. Как Путин съездил в Иркутскую область

19 июля президент России Владимир Путин вновь посетил Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, говорится на сайте Кремля. Глава государства осмотрел районы подтопления, пообщался с жителями, а также провел совещание о мерах по ликвидации последствий паводка.

В Тулуне Владимир Путин осмотрел пункт временного размещения граждан, пострадавших в результате наводнения. Пункт развёрнут в здании городской школы-интерната. Там же с вице-премьером Виталием Мутко обсудил вопросы оснащения и условия работы в аналогичных пунктах.

У входа президент встретился с пострадавшими и волонтёрами, которые помогают ликвидировать последствия наводнения, а также местными жителями.

О чем говорили Путину жители?

Владимир Путин в Иркутской области. kremlin.ru

Президент пообщался с десятками людей. Многие ждали его на улице. Вопросов накопилось не мало, прежде всего, они касаются жилья и выплат, передает Первый канал. Люди не могут получить компенсации за полную утрату имущества (100 тысяч рублей) уже несколько недель. Более того, по пять раз приходится писать заявление даже на 10 тысяч.

— То есть все документы есть, а денег нет. — У нас ребенку семь месяцев, мы снимаем жилье, тоже там теребят, ну скоро мы вас попросим. — Я специально и приехал, чтобы вот это от вас услышать, — обратился Владимир Путин. — Мы за одну ночь превратились в бомжей. Хочется, чтоб нам уделили внимание.

Были вопросы и с гуманитарной помощью. Жители пожаловались, что приходят вещи, но их кидают на землю. Люди не разобрали, дождь прошел, потом на свалку все вывозят, говорят жители Тулуна.

Владимир Путин в Иркутской области. kremlin.ru

Один из пострадавших рассказывал президенту, что от его дома остался один фундамент, все уплыло. Мужчина не мог сдержать слез.

«Я для детей строил новый дом, все уплыло, 35 лет жизни, что мне делать дальше?», — обратился мужчина к главе государства. Тот пообещал, что дом должен быть восстановлен.

За что поругал президент местную власть?

После встречи с жителями, вертолет с президентом приземлился в Братске, где прошло совещание штаба по ликвидации.

Владимир Путин в Иркутской области. kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что есть проблема с информированностью, со скоростью получения документов, с восстановлением утраченных документов и получением средств. «Это называется простым русским словом «неразбериха», — сказал он.

«С учетом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», — цитирует Путина «Интерфакс».

Он отметил, что люди не знают, куда пойти, информации никакой нет. Жители не понимают, на что они имеют право, а на на что нет, не знают, где получить справки и восстановить документы. Восстановление документов тоже плохо организовано, сказал президент. Передал он и о распределении гуманитарной помощи, которую бросают в воду.

Кроме того, глава государства заявил, что деньги из федерального бюджета оперативно направили в регион, но многие жители не получили выплат. В связи он поручил МВД тщательно контролировать расход средств, выделенных пострадавшим.

Зона подтопления в Иркутской области. vk.com/mchs__russia

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