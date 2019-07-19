Люди плакали и просили помощи. Как Путин съездил в Иркутскую область

В Тулуне Владимир Путин осмотрел пункт временного размещения граждан, пострадавших в результате наводнения. Пункт развёрнут в здании городской школы-интерната. Там же с вице-премьером Виталием Мутко обсудил вопросы оснащения и условия работы в аналогичных пунктах.
У входа президент встретился с пострадавшими и волонтёрами, которые помогают ликвидировать последствия наводнения, а также местными жителями.
О чем говорили Путину жители?
Президент пообщался с десятками людей. Многие ждали его на улице. Вопросов накопилось не мало, прежде всего, они касаются жилья и выплат, передает Первый канал. Люди не могут получить компенсации за полную утрату имущества (100 тысяч рублей) уже несколько недель. Более того, по пять раз приходится писать заявление даже на 10 тысяч.
— То есть все документы есть, а денег нет.
— У нас ребенку семь месяцев, мы снимаем жилье, тоже там теребят, ну скоро мы вас попросим.
— Я специально и приехал, чтобы вот это от вас услышать, — обратился Владимир Путин.
— Мы за одну ночь превратились в бомжей. Хочется, чтоб нам уделили внимание.
Были вопросы и с гуманитарной помощью. Жители пожаловались, что приходят вещи, но их кидают на землю. Люди не разобрали, дождь прошел, потом на свалку все вывозят, говорят жители Тулуна.
Один из пострадавших рассказывал президенту, что от его дома остался один фундамент, все уплыло. Мужчина не мог сдержать слез.
«Я для детей строил новый дом, все уплыло, 35 лет жизни, что мне делать дальше?», — обратился мужчина к главе государства. Тот пообещал, что дом должен быть восстановлен.
За что поругал президент местную власть?
После встречи с жителями, вертолет с президентом приземлился в Братске, где прошло совещание штаба по ликвидации.
Владимир Путин заявил, что есть проблема с информированностью, со скоростью получения документов, с восстановлением утраченных документов и получением средств. «Это называется простым русским словом «неразбериха», — сказал он.
«С учетом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», — цитирует Путина «Интерфакс».
Он отметил, что люди не знают, куда пойти, информации никакой нет. Жители не понимают, на что они имеют право, а на на что нет, не знают, где получить справки и восстановить документы. Восстановление документов тоже плохо организовано, сказал президент. Передал он и о распределении гуманитарной помощи, которую бросают в воду.
Кроме того, глава государства заявил, что деньги из федерального бюджета оперативно направили в регион, но многие жители не получили выплат. В связи он поручил МВД тщательно контролировать расход средств, выделенных пострадавшим.
Цифры
- 25 июня в восьми районах, 109 населенных пунктах Иркутской области подтопило 10 890 жилых домов, в которых проживает 38 065 человек, в том числе 8 498 детей. В зону паводков попало 124 социальных объекта, 11058 личных подсобных хозяйств.
- Затоплено 49 участков автомобильных дорог, повреждено 50 мостов.
- Стихия унесла жизни 25 человек, судьба семи человек не установлена.
- За восстановлением документов обратились 2 741 человек. Восстановлено 1 687 утраченных документов, в том числе 629 паспортов, 180 свидетельств об актах гражданского состояния, 798 справок, подтверждающих регистрацию по месту жительства.
- В списки пострадавших от стихийного бедствия внесено 38 078 человек, которые попали в зону подтопления.
- На счет региона переведено 2 млрд 956 млн рублей: по 10 тысяч в целом, за утерю имущества — по 50 и 100 тысяч и другие социальные выплаты. До граждан доведено 1 млрд 638 млн рублей. Единовременную материальную помощь по 10 тысяч рублей получили 37 683 человека.
- По миллиону рублей получили семьи погибших.