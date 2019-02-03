Более 200 тонн овощей и фруктов пытались ввезти на Алтай с нарушением закона

Собственники груза, которые неоднократно не уведомляли Россельхознадзор о прибытии подкарантинной продукции, пытались ввезти на Алтай свыше 72 тонн фиников из Ирана, 34,9 тонн изюма из Ирана и Афганистана.
На партиях винограда (20,5 тонны), томатов (20 тонн), яблок (0,8 тонны), которые по документам ввозили из Казахстана, а также на партии фиников (15,7 тонны) из Ирана отсутствовала маркировка на упаковочной таре, что не позволяло установить точное происхождение подкарантинной продукции.
21,3 тонны сухофруктов из Кыргызстана, 18 тонн арахиса из Китая, 2,2 тонны свежих овощей и фруктов из Казахстана и Китая пытались ввезти без фитосанитарных сертификатов, подтверждающих безопасность продукции. А 2,4 тонны помидоров из Китая ввозились с недействительным фитосанитарным сертификатом.
Ввоз продукции, не соответствующей требованиям российского законодательства, был запрещен. Все грузы возвращены отправителям. Виновные привлечены к административной ответственности (ст. 10.2 КоАП РФ).