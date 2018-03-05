В Алтайский край запретили ввозить алкоголь из Казахстана

По закону алкоголь из этих стран запрещено перевозить через границу и по России физическим лицам, если эта продукция не маркирована по законам РФ и является товаром Евразийского экономического союза. Но запрет не действует на перевоз такого алкоголя менее 10 литров на человека.

В комитете по развитию предпринимательства, потребительского рынка и вопросам труда администрации Барнаула также отмечают, что производители алкогольного фальсификата в Казахстане используют при производстве китайские таблетки.

При обнаружении нелегального алкоголя жителей Алтайского края просят звонить на "горячую линию" управления по номеру 8 (3852) 555-475, либо обращаться в полицию.