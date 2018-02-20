Минфин предложил продавать алкоголь в интернете

Согласно документу, в течение первого года возможна будет онлайн-торговля вином и шампанском с защищенными географическим указанием и наименованием места происхождения, а также пивом, пивными напитками, сидром и медовухой. Другие вина, а также весь крепкий алкоголь, предлагают начать продавать в интернете с начала 2020 года.

Ранее предлагалось легализовать онлайн-торговлю спиртным уже с 1 января, но против выступил Минздрав. По мнению ведомства, есть риск продажи алкоголя несовершеннолетним, пишет "Росбалт".