Минфин предложил продавать алкоголь в интернете

Минфин РФ предложил начать продажу алкоголя в интернете в 2019 году, говорится в законопроекте, размещенном на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, в течение первого года возможна будет онлайн-торговля вином и шампанском с защищенными географическим указанием и наименованием места происхождения, а также пивом, пивными напитками, сидром и медовухой. Другие вина, а также весь крепкий алкоголь, предлагают начать продавать в интернете с начала 2020 года.
Ранее предлагалось легализовать онлайн-торговлю спиртным уже с 1 января, но против выступил Минздрав. По мнению ведомства, есть риск продажи алкоголя несовершеннолетним, пишет "Росбалт".
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