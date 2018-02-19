Очевидцы: в барнаульском магазине "Мария-Ра" украли входные двери

В Барнауле, в одном из магазинов сети "Мария-Ра", утром 19 февраля неизвестные украли двери и уехали с похищенным, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Барнаул"
ЧП произошло около 10 утра в магазине на Павловском тракте, 76. Двое мужчин украли две входные пластиковые двери. После этого неизвестные уехали на автомобиле Subaru Forester темно-синего цвета.
Напомним, недавно барнаулец украл коляску в подъезде, чтобы купить алкоголь. После этого ему пришлось откупаться от потерпевших ремонтными работами.
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