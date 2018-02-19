Очевидцы: в барнаульском магазине "Мария-Ра" украли входные двери

ЧП произошло около 10 утра в магазине на Павловском тракте, 76. Двое мужчин украли две входные пластиковые двери. После этого неизвестные уехали на автомобиле Subaru Forester темно-синего цвета.

Напомним, недавно барнаулец украл коляску в подъезде, чтобы купить алкоголь. После этого ему пришлось откупаться от потерпевших ремонтными работами.