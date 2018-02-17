В Алтайском крае мужчина украл iPhone, чтобы подарить его дочери

В Тальменском районе мужчина украл iPhone 7 Plus, чтобы потом подарить дочери. Мужчину приговорил к 300 часам обязательных работ, сообщает краевая прокуратура.
Житель одного из сел был в минимаркете на заправке. Оттуда он украл iPhone 7 Plus, стоимостью 55 тысяч рублей. Смартфон оставила одна из посетительниц магазина.
Мужчина не признал вою вину и говорил, что нашел iPhone 7. Позднее он хотел подарить смартфон дочери. Суд признал сельчанина виновным, потому что он не пытался вернуть iPhone владельцу.
Приговор суда вступил в законную силу.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.