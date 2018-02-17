В Алтайском крае мужчина украл iPhone, чтобы подарить его дочери

Сегодня, 20:00.
Происшествия

В Тальменском районе мужчина украл iPhone 7 Plus, чтобы потом подарить дочери. Мужчину приговорил  к 300 часам обязательных работ, сообщает краевая прокуратура.

Концепт iPhone 7.
Концепт iPhone 7. Фото: georgianpress.ru.

Житель одного из сел был в минимаркете на заправке. Оттуда он украл iPhone 7 Plus, стоимостью 55 тысяч рублей.  Смартфон оставила одна из посетительниц  магазина.

Мужчина не признал вою вину и говорил, что нашел iPhone 7. Позднее он хотел подарить смартфон дочери. Суд признал сельчанина виновным, потому что он не пытался вернуть iPhone владельцу.

Приговор суда вступил в законную силу.

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