В Алтайском крае мужчина украл iPhone, чтобы подарить его дочери

Житель одного из сел был в минимаркете на заправке. Оттуда он украл iPhone 7 Plus, стоимостью 55 тысяч рублей. Смартфон оставила одна из посетительниц магазина.

Мужчина не признал вою вину и говорил, что нашел iPhone 7. Позднее он хотел подарить смартфон дочери. Суд признал сельчанина виновным, потому что он не пытался вернуть iPhone владельцу.

Приговор суда вступил в законную силу.