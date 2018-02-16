В Барнауле мужчина вломился в чужой дом, ударил жильца отверткой и выпрыгнул в окно

ЧП произошел ночью на Красноармейском проспекте,20. Пьяный мужчина вломился в квартиру, которая находится на первом этаже барака. Там он схватил отвертку и, угрожая ей, украл телефон и другие вещи.

После этого злоумышленник несколько раз ударил жильца отверткой в грудь и попытался сбежать. Мужчина зашел в другую квартиру на втором этаже, разбил окно и выпрыгнул. Он получил различные травмы.

Преступника задержали сотрудники Росгвардии и передали полицейским. Они выясняют все обстоятельства произошедшего. Потерпевший получил легкий вред здоровья, жизни ничего не угрожает.