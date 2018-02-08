На Алтае мужчины с бензопилой вломились в кафе и хотели убить одного из сотрудников

В придорожное кафе села Барангол в Республике Алтай ворвались двое мужчин. У одного из нападавших была бензопила, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
Двое местных жителей ворвались в кафе 6 февраля. Они предложили сотруднику свои услуги по поставке алкогольной продукции. Мужчина ответил, что такие вопросы необходимо решать с хозяйкой кафе и попросил незнакомцев уйти.
На следующий день сельчане вернулись и стали угрожать расправой. Один из мужчин завел бензопилу и, угрожая убийством, попытался напасть на сотрудника кафе. Во время потасовки один из нападавших повредил бензопилой мебель, а второй ударил потерпевшего по голове сахарницей.
Подозреваемых доставили в отдел полиции, они признались в содеянном. Против мужчин возбудили уголовное дело, одно из них задержали. Пострадавшему оказали помощь медики.
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