На Алтае мужчины с бензопилой вломились в кафе и хотели убить одного из сотрудников

Двое местных жителей ворвались в кафе 6 февраля. Они предложили сотруднику свои услуги по поставке алкогольной продукции. Мужчина ответил, что такие вопросы необходимо решать с хозяйкой кафе и попросил незнакомцев уйти.

На следующий день сельчане вернулись и стали угрожать расправой. Один из мужчин завел бензопилу и, угрожая убийством, попытался напасть на сотрудника кафе. Во время потасовки один из нападавших повредил бензопилой мебель, а второй ударил потерпевшего по голове сахарницей.

Подозреваемых доставили в отдел полиции, они признались в содеянном. Против мужчин возбудили уголовное дело, одно из них задержали. Пострадавшему оказали помощь медики.