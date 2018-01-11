Владельцы iPhone X рассказали о новом изъяне смартфона

Владельцы iPhone X нашли еще один изъян у смартфона. Пользователи заявили, что их волосы, бороды и усы застревают между дисплеем и корпусом смартфона, и застрявшие волосы болезненно выдираются, когда они убирают смартфон от уха, пишет издание Phonearena.

Как отмечает СМИ, решить проблему сможет чехол. iPhone X поступил в продажу в ноябре 2017 года. Купившие смартфон неоднократно жаловались на его недостатки, например, на проблемы с дисплеем (выгорание, странные зеленые полосы), дефекты динамика и некорректную работу Face ID, пишет "Росбалт".