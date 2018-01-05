Эксперты назвали лучшие смартфоны 2017 года

Среди флагманских моделей "эталонным" назвали Samsung Galaxy S8.

Эксперты отметили надежность биометрической системы защиты гаджета — сканера радужной оболочки глаза. Они также хвалят интеллектуального помощника Bixby — он, по версии 4PDA, хорошо справляется с переводом на другие языки, распознает объекты на фото и ищет ответы в Сети.

Лучшим смартфоном в ценовом диапазоне до 25 тысяч рублей специалисты назвали Honor 9. Процессор этой модели уступает конкурентам в производительности, однако даже на более слабой платформе гаджет "потянул" самые требовательные игры.

Лидером в классе бюджетных смартфонов (до 12 тысяч рублей) признали Xiaomi Redmi Note 4x.

Гаджетом с лучшей камерой специалисты посчитали Huawei Mate 10 Pro, а самым защищенным устройством — AGM X2.