Эксперты назвали лучшие смартфоны 2017 года

Специалисты портала 4PDA протестировали около 150 смартфонов, выпущенных в 2017 году, и выбрали лучшие из них, сообщают РИА Новости.
Среди флагманских моделей "эталонным" назвали Samsung Galaxy S8.
Эксперты отметили надежность биометрической системы защиты гаджета — сканера радужной оболочки глаза. Они также хвалят интеллектуального помощника Bixby — он, по версии 4PDA, хорошо справляется с переводом на другие языки, распознает объекты на фото и ищет ответы в Сети.
Лучшим смартфоном в ценовом диапазоне до 25 тысяч рублей специалисты назвали Honor 9. Процессор этой модели уступает конкурентам в производительности, однако даже на более слабой платформе гаджет "потянул" самые требовательные игры.
Лидером в классе бюджетных смартфонов (до 12 тысяч рублей) признали Xiaomi Redmi Note 4x.
Гаджетом с лучшей камерой специалисты посчитали Huawei Mate 10 Pro, а самым защищенным устройством — AGM X2.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.