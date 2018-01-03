Google тестирует новую операционную систему на смену Android

Дан официальный старт тестирования новой операционной системе корпорации Google. ОС Fuchsia может использоваться в смартфонах, ноутбуках и на планшетах вместо Android, пишут "Известия".
Корпорация Google дала официальный старт тестированию своей новой операционной системы Fuchsia, которая в будущем может использоваться в мобильных устройствах наряду с Android.
Разработчики Google работали над новой операционной системой около года. Компания уже опубликовала документацию, которая позволяет загрузить программное обеспечение на ноутбук Google, который называется Pixelbook.
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