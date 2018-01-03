Google тестирует новую операционную систему на смену Android

Корпорация Google дала официальный старт тестированию своей новой операционной системы Fuchsia, которая в будущем может использоваться в мобильных устройствах наряду с Android.

Разработчики Google работали над новой операционной системой около года. Компания уже опубликовала документацию, которая позволяет загрузить программное обеспечение на ноутбук Google, который называется Pixelbook.