Google тестирует новую операционную систему на смену Android

Сегодня, 17:46.
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Дан официальный старт тестирования новой операционной системе корпорации Google. ОС Fuchsia может использоваться в смартфонах, ноутбуках и на планшетах вместо Android, пишут "Известия".

Смартфон.
Смартфон. Фото: СС0.

Корпорация Google дала официальный старт тестированию своей новой операционной системы Fuchsia, которая в будущем может использоваться в мобильных устройствах наряду с Android.

Разработчики Google работали над новой операционной системой около года. Компания уже опубликовала документацию, которая позволяет загрузить программное обеспечение на ноутбук Google, который называется Pixelbook.

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