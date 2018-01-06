WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах

Начиная с января 2018 года мессенджер WhatsApp перестанет работать на некоторых гаджетах, сообщает Life.ru. В первую очередь это относится к устаревшим операционным системам.
Мессенджер перестанет работать на гаджетах с мобильной Windows версией 8.0 и более старых вариаций. Также нововведение коснется BlackBerry 10 и BlackBerry OS.
В 2018-м мессенджер перестанет поддерживать Nokia S40. А еще через два года, к 2020-му, WhatsApp отключится на смартфонах под управлением Android 2.3.7, а также на более старых версиях.
Как отметили разработчики, отключение будет проходить постепенно.
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