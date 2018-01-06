WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах

Мессенджер перестанет работать на гаджетах с мобильной Windows версией 8.0 и более старых вариаций. Также нововведение коснется BlackBerry 10 и BlackBerry OS.

В 2018-м мессенджер перестанет поддерживать Nokia S40. А еще через два года, к 2020-му, WhatsApp отключится на смартфонах под управлением Android 2.3.7, а также на более старых версиях.

Как отметили разработчики, отключение будет проходить постепенно.