В "Билайне" рассказали, когда кончатся проблемы со связью в Барнауле

Несколько абонентов "Билайн" сообщили altapress.ru о постоянных проблемах со связью в сети оператора. Интернет периодически пропадает, а разговоры по мобильному прерываются. В начале года компания "ВымпелКом" (бренд "Билайн") предупреждала, что подобное возможно, так как на сети будет проводиться масштабная модернизация.
Читательница Елена из Барнаула рассказала, что связь у "Билайна" стала плохо работать в начале 2017 года. А сейчас складывается ощущение, что проблемы прогрессируют.
Елена,
читательница altapress.ru:
— Во время разговора по телефону часто происходит разрыв соединения. При этом индикатор на телефоне показывает, что связь якобы хорошая. Хуже всего работает интернет. Страницы не грузятся. Иногда уже после загрузки происходит какой-то сбой и браузер показывает ошибку. В мессенджеры не доходят сообщения. Я сначала думала, что у меня что-то с телефоном. Но потом проверила — то же самое происходит и в других гаджетах, которые точно исправны.
Эти проблемы бывают в разных частях города. Самое ужасное, что ты не знаешь, когда произойдет очередной сбой. Иногда нужно куда-то срочно позвонить или что-то найти в интернете, а связи нет.
Оператор сам периодически присылает сообщения о том, что на сети ведутся технические работы и что они кончатся такого-то числа. Но я, честно говоря, уже начала подумывать о смене оператора.
Еще один читатель atapress.ru Антон говорит, что у него SIM-карта "Билайн" стоит в сигнализации. И он не может завести машину удаленно с первого раза. Как минимум, получается раза со второго-четвертого.
С начала 2017 года "Билайн" начал замену старого оборудования в Алтайском крае на новое. Оператор первым построил сеть в регионе, это было 15 лет назад, с тех пор она морально устарела. Проект планируется реализовать до конца 2018 года. Причем второй этап будет масштабнее, чем первый.
В "ВымпелКоме" рассказывали, что переключение старых базовых станций на новые будет происходить незаметно для клиентов. Иногда в моменты проведения работ возможны краткосрочные паузы в доступе к некоторым сервисам. А после проведения модернизации качество связи и интернета значительно улучшится.
На запрос altapress.ru о проблемах со связью в Барнауле в "ВымпелКоме" ответили, что проект замены оборудования в городе перешел на этап точечной настройки. В первой половине 2018 года планируется завершить все работы. "И это существенно улучшит качество связи и повысит скорости мобильного интернета", — заявили в компании.
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