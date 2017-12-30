В "Билайне" рассказали, когда кончатся проблемы со связью в Барнауле

— Во время разговора по телефону часто происходит разрыв соединения. При этом индикатор на телефоне показывает, что связь якобы хорошая. Хуже всего работает интернет. Страницы не грузятся. Иногда уже после загрузки происходит какой-то сбой и браузер показывает ошибку. В мессенджеры не доходят сообщения. Я сначала думала, что у меня что-то с телефоном. Но потом проверила — то же самое происходит и в других гаджетах, которые точно исправны.

Эти проблемы бывают в разных частях города. Самое ужасное, что ты не знаешь, когда произойдет очередной сбой. Иногда нужно куда-то срочно позвонить или что-то найти в интернете, а связи нет.

Оператор сам периодически присылает сообщения о том, что на сети ведутся технические работы и что они кончатся такого-то числа. Но я, честно говоря, уже начала подумывать о смене оператора.