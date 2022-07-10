10 июля
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Экономика

Большинство россиян поддерживают идею возобновления советских брендов

83% россиян поддерживают идею возобновления производства советских брендов на фоне ухода из России ряда зарубежных компаний, следует из исследования аналитического центра университета «Синергия». Об этом сообщает РИА Новости.

"Москвич"
"Москвич"
Екатерина Овчинникова

Наибольшую любовь опрошенные проявили к советскому автомобилестроению. Так, 26% респондентов заявили, что нужно возобновить такие бренды как «Москвич» и «Волга».

Второй по популярности позицией стало производство еды и напитков (21%). Тройку рейтинга замкнуло предложение выпуска одежды и обуви (15%).

Также в число наиболее распространенных ответов вошло возрождение советских брендов в области парфюмерии и бытовой химии (8%), бытовой техники и электроники (6%) и производства самолетов (3%).

Ранее стало известно, что каждый второй россиянин (51%) верит в любовь с первого взгляда. Примечательно, что 10 лет назад допускали такие чувства 70% россиян.

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