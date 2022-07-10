Большинство россиян поддерживают идею возобновления советских брендов

Наибольшую любовь опрошенные проявили к советскому автомобилестроению. Так, 26% респондентов заявили, что нужно возобновить такие бренды как «Москвич» и «Волга».
Второй по популярности позицией стало производство еды и напитков (21%). Тройку рейтинга замкнуло предложение выпуска одежды и обуви (15%).
Также в число наиболее распространенных ответов вошло возрождение советских брендов в области парфюмерии и бытовой химии (8%), бытовой техники и электроники (6%) и производства самолетов (3%).
Ранее стало известно, что каждый второй россиянин (51%) верит в любовь с первого взгляда. Примечательно, что 10 лет назад допускали такие чувства 70% россиян.