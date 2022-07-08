Верят ли в любовь с первого взгляда, рассказали россияне

Выяснилось, что каждый второй россиянин (51%) верит в любовь с первого взгляда.
<При этом 55% из них — мужчины.> При этом 10 лет назад допускали такие чувства 70% россиян, пишет Мослента.
Отрицают любовь с первого взгляда 32% респондентов. В сравнении с 2012 годом количество скептиков возросло на 13%.
17% опрошенных затруднились ответить, ранее этот показатель составлял 11%.
Респондентами стали 1600 совершеннолетних граждан.
8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Губернатор Алтайского края поздравил жителей региона с этим праздником.