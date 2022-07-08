Верят ли в любовь с первого взгляда, рассказали россияне

Вероятность любви с первого взгляда оценили россияне в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Выяснилось, что каждый второй россиянин (51%) верит в любовь с первого взгляда.

<При этом 55% из них — мужчины.> При этом 10 лет назад допускали такие чувства 70% россиян, пишет Мослента.

Отрицают любовь с первого взгляда 32% респондентов. В сравнении с 2012 годом количество скептиков возросло на 13%.

17% опрошенных затруднились ответить, ранее этот показатель составлял 11%.

Респондентами стали 1600 совершеннолетних граждан.

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Губернатор Алтайского края поздравил жителей региона с этим праздником.