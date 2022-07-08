Таня + Витя: губернатор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности — один из самых душевных и теплых российских праздников. Он стал доброй традицией и заслуженно получил в этом году государственный статус.

Родные и близкие дают нам заботу, поддержку и внимание, и мы отвечаем им тем же. В семьях хранят и передают из поколения в поколение нравственные, культурные и духовные ценности.

Дать ребенку по-настоящему счастливое детство может только крепкая и дружная семья.



От всей души благодарю семейные пары, которые много лет строят отношения на основе уважения и взаимной поддержки. Искренне желаю молодым семьям брать пример с тех, кто долгие годы хранит искренность взаимных чувств, бережет тепло домашнего очага.



Желаю всем здоровья, счастья, благополучия и ЛЮБВИ! — написал губернатор на своей личной странице во «Вконтакте».