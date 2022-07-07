Барнаульский парк зовет на пенное шоу в честь Дня семьи, любви и верности

Барнаульский парк «Солнечный ветер» подготовил трехдневную праздничную программу на День семьи, любви и верности, сообщает городская администрация.

8 июля с 13:00 до 16:00 будет работать книжная выставка, пройдут конкурсы для детей и взрослых, мастер — класс «Солнце из ладошек». Барнаульцы смогут погадать на ромашках и сделать яркие фото в тематической ромашковой фотозоне.

С 18:00 до 21:00 состоится акция «Июльский безлимит». За 700 рублей можно будет кататься три часа на всех аттракционах (кроме электромобилей и аркад).

9 июля с 13:00 до 14:00 пройдет концерт с участием местных коллективов.

С 12:00 до 18:00 гостей приглашают на мастер-класс по изготовлению украшений, цветков и заколок из ткани в технике «канзаши».

С 11:00 до 17:00 пройдет еще один мастер-класс с лего-роботом «Змея» от компьютерной академии «Топ».

10 июля в «Солнечном Ветре» с 14:00 до 16:00 устроят пенное шоу. Родителей просят захватить для детей удобную обувь и сменную одежду.

Где и как еще в Барнауле будут отмечать День семьи, любви и верности, можно посмотреть здесь.