7 июля
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Жизнь

Переносы жен и забеги младенцев. Стало известно, как в Барнауле отметят День семьи, любви и верности

8 июля в Барнауле отметят День семьи, любви и верности — разные площадки подготовили свою праздничную программу.

Счастливая семья.
Счастливая семья.
СС0.

Парки

В парке культуры и отдыха «Центральный» пройдёт квест «В поисках рецепта здоровья в Аптекарском саду».

Участникам предложат отправиться в прошлое, чтобы разгадать загадки истории старейшего парка Барнаула, узнать, почему его называют ботаническим садом, что выращивали в аптекарском саду и в каких годах появились первые аттракционы. Начало в 12:00.

9 июля в парке «Изумрудный» с 10:00 будет работать V Форум молодых семей Алтайского края.

В программе выставка проектов и услуг, а также тренинги и практикумы по темам: «Психологический климат в семье», «Развитие детей и родителей через семейное творчество», «Если хочешь, чтобы был талантливым ребёнок, в музей веди его с пелёнок».

Еще в парке пройдет выставка-ярмарка изделий ручной работы семейных мастеров-ремесленников Алтайского края, мастер-классы и интерактивные площадки для детей и многое другое.

В этот же день в парке «Лесная сказка» состоится семейный праздник с традиционным чемпионатом по переносу жён. Призовой фонд — 5 тыс рублей.

Правила простые — мужчины с женами на руках должны преодолеть дистанцию с препятствиями. Начало в 13:00.

Музей

9 июля краеведческий музей приготовил новую интерактивную программу с викторинами, опросами и квестами.

Гостей ждут в Доме купца Зубова (пр. Красноармейский, 28) в 14:00.

Торговый центр

10 июля в ТРЦ «Пионер» пройдет забег младенцев для детей от 0 до 5 лет. Гостей ждёт семейная шоу-программа, интерактивные площадки для детей всех возрастов.

Забеги будут проходить с 11:00 до 16:00.

Ранее стало известно, когда на Шукшинском фестивале звездные гости пройдут по «красной дорожке».

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