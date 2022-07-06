Стало известно, когда звезды Шукшинского фестиваля пройдут по «красной дорожке» в Барнауле

19 июля в Барнауле стартует Шукшинский фестиваль на Алтае. Вечером в этот день барнаульцы смогут поприветствовать звездных гостей фестиваля.

«Красная дорожка» традиционно развернут на площадке перед театром драмы. Встреча с гостями начнется в 18:30.

Следом за «красной дорожкой» в театре драмы начнется торжественная церемония открытия Шукшинского фестиваля. Начало в 19:00, цена билета 500 рублей.

На улице у театра также установят большой экран, где будет идти прямая трансляция праздничного концерта.

В 20:30 на площади перед театром также пройдет открытие и показ конкурсной программы короткометражного кино.

Напомним, хедлайнерами фестиваля в этом году выступят артистки Ирина Муравьева и Олеся Судзиловская.