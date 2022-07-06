Стало известно, когда звезды Шукшинского фестиваля пройдут по «красной дорожке» в Барнауле

«Красная дорожка» традиционно развернут на площадке перед театром драмы. Встреча с гостями начнется в 18:30.
Следом за «красной дорожкой» в театре драмы начнется торжественная церемония открытия Шукшинского фестиваля. Начало в 19:00, цена билета 500 рублей.
На улице у театра также установят большой экран, где будет идти прямая трансляция праздничного концерта.
В 20:30 на площади перед театром также пройдет открытие и показ конкурсной программы короткометражного кино.
Напомним, хедлайнерами фестиваля в этом году выступят артистки Ирина Муравьева и Олеся Судзиловская.