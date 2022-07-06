6 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Стало известно, когда звезды Шукшинского фестиваля пройдут по «красной дорожке» в Барнауле

19 июля в Барнауле стартует Шукшинский фестиваль на Алтае. Вечером в этот день барнаульцы смогут поприветствовать звездных гостей фестиваля.

Звездные гости Шукшинского фестиваля-2019 прошли по красной дорожке.
Звездные гости Шукшинского фестиваля-2019 прошли по красной дорожке.
Анна Зайкова, altapress.ru.

«Красная дорожка» традиционно развернут на площадке перед театром драмы. Встреча с гостями начнется в 18:30.

Следом за «красной дорожкой» в театре драмы начнется торжественная церемония открытия Шукшинского фестиваля. Начало в 19:00, цена билета 500 рублей.

На улице у театра также установят большой экран, где будет идти прямая трансляция праздничного концерта.

В 20:30 на площади перед театром также пройдет открытие и показ конкурсной программы короткометражного кино.

Напомним, хедлайнерами фестиваля в этом году выступят артистки Ирина Муравьева и Олеся Судзиловская.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость