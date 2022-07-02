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Жизнь

Звезда фильма «Москва слезам не верит» приедет на Алтай

В этом году в Алтайский край на Шукшинский фестиваль приедут известные актрисы Ирина Муравьева и Олеся Судзиловская. Об этом сообщили в минкультуры региона.

Ирина Муравьева.
Ирина Муравьева.
Минкультуры Алтайского края.

«Шукшинские дни на Алтае» пройдут с 19 по 23 июля. В числе почетных гостей — народная артистка России Ирина Муравьева, заслуженная артистка России Олеся Судзиловская.

В этом году на фестивале увеличат число кинопрограмм и кинопоказов, а также количество мероприятий в Сростках. «Шукшинские дни» пройдут во многих городах Алтая. Развлекательные программы будут в Барнауле, Бийске, Сростках, а также Новоалтайске, Славгороде, Камне-на-Оби, Павловске, Ребрихе. Значительный объем мероприятий пройдет в селе Алтайское.

Как прошло открытие «Шукшинских дней на Алтае» в 2021 году можно посмотреть в нашем репортаже.

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