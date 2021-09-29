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Без красных дорожек и бронзового Шукшина. Как прошло открытие «Шукшинских дней на Алтае» — фоторепортаж altapress.ru

Altapress.ru побывал на открытии «Шукшинских дней на Алтае», которое вопреки традиции, но по одобрению оперштаба, прошло в день рождения Алтайского края. Расскажем и покажем, какой след коронавирус оставил на фестивале, а также поведаем о прибывших гостях.

Открытие фестиваля "Шукшинские дни на Алтае". 2021 год.
Открытие фестиваля "Шукшинские дни на Алтае". 2021 год.
Анна Зайкова

Без красных дорожек и фанфар участники и гости фестиваля тихо прошли в театр драмы имени Шукшина. В фойе, сидя на чемоданах и запуская в полет спутники и самолеты, их встречали актеры.

После номера народных танцев на фоне электронного василькового поля на сцену вышел губернатор Виктор Томенко, открыл фестиваль и вручил награду победителю Шукшинской литературной премии Михаилу Щукину, прозаику и главному редактору журнала «Сибирские огни» из Новосибирска.

Открытие фестиваля &quot;Шукшинские дни на Алтае&quot;. 2021 год.
Открытие фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». 2021 год.
Анна Зайкова

С речами выступили и почетные гости фестиваля.

Марина Кудимова,
поэт, прозаик, публицист, член Союза писателей России:

Иногда я думаю о том, как Василий Макарович отнесся бы к интернету, пользовался им, перенес свою великолепную иронию на нашу сегодняшнюю жизнь в соцсетях, жизнь анонимную, невидную никому, когда можно кем угодно притвориться.

Думаю, что очень скептически относился бы к этому — он из породы людей, которые никогда не притворялись.

Открытие фестиваля &quot;Шукшинские дни на Алтае&quot;. 2021 год.
Открытие фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». 2021 год.
Анна Зайкова
Открытие фестиваля &quot;Шукшинские дни на Алтае&quot;. 2021 год.
Открытие фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». 2021 год.
Анна Зайкова
Открытие фестиваля &quot;Шукшинские дни на Алтае&quot;. 2021 год.
Открытие фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». 2021 год.
Анна Зайкова

Наталья Варлей спела, конечно, не о белых медведях, а песню «Останься, молодость!» Георгия Мовсесяна и прочла свое детское стихотворение. Певица и композитор Елена Фролова порадовала зрителей романсом на стихи Булата Окуджавы.

Танцем на сцене продемонстрировали главный приз фестиваля — вазу из ревневской яшмы. За нее поборются авторы 20-ти короткометражных фильмов и 11-ти полнометражных. Подробнее о лентах-участниках можно прочитать здесь.

Открытие фестиваля &quot;Шукшинские дни на Алтае&quot;. 2021 год.
Открытие фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». 2021 год.
Анна Зайкова
Открытие фестиваля &quot;Шукшинские дни на Алтае&quot;. 2021 год.
Открытие фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». 2021 год.
Анна Зайкова

После торжественного открытия фестиваля в кинотеатре «Мир» состоялся показ фильма «Земля Эльзы», снятого в Барнауле и в Республике Алтай. В зале находились артисты алтайских театров, которые сыграли в фильме яркие эпизодические роли — Ольга Кириченко и Георгий Обухов.

Открытие фестиваля &quot;Шукшинские дни на Алтае&quot;. 2021 год.
Открытие фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». 2021 год.
Анна Зайкова
Открытие фестиваля &quot;Шукшинские дни на Алтае&quot;. 2021 год.
Открытие фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». 2021 год.
Анна Зайкова

Всероссийский фестиваль завершится 2 октября в Бийске, в день памяти Василия Шукшина.

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