Без красных дорожек и фанфар участники и гости фестиваля тихо прошли в театр драмы имени Шукшина. В фойе, сидя на чемоданах и запуская в полет спутники и самолеты, их встречали актеры.
После номера народных танцев на фоне электронного василькового поля на сцену вышел губернатор Виктор Томенко, открыл фестиваль и вручил награду победителю Шукшинской литературной премии Михаилу Щукину, прозаику и главному редактору журнала «Сибирские огни» из Новосибирска.
С речами выступили и почетные гости фестиваля.
Марина Кудимова,
поэт, прозаик, публицист, член Союза писателей России:
Иногда я думаю о том, как Василий Макарович отнесся бы к интернету, пользовался им, перенес свою великолепную иронию на нашу сегодняшнюю жизнь в соцсетях, жизнь анонимную, невидную никому, когда можно кем угодно притвориться.
Думаю, что очень скептически относился бы к этому — он из породы людей, которые никогда не притворялись.
Наталья Варлей спела, конечно, не о белых медведях, а песню «Останься, молодость!» Георгия Мовсесяна и прочла свое детское стихотворение. Певица и композитор Елена Фролова порадовала зрителей романсом на стихи Булата Окуджавы.
Танцем на сцене продемонстрировали главный приз фестиваля — вазу из ревневской яшмы. За нее поборются авторы 20-ти короткометражных фильмов и 11-ти полнометражных. Подробнее о лентах-участниках можно прочитать здесь.
После торжественного открытия фестиваля в кинотеатре «Мир» состоялся показ фильма «Земля Эльзы», снятого в Барнауле и в Республике Алтай. В зале находились артисты алтайских театров, которые сыграли в фильме яркие эпизодические роли — Ольга Кириченко и Георгий Обухов.
Всероссийский фестиваль завершится 2 октября в Бийске, в день памяти Василия Шукшина.