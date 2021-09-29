Altapress.ru побывал на открытии «Шукшинских дней на Алтае», которое вопреки традиции, но по одобрению оперштаба, прошло в день рождения Алтайского края. Расскажем и покажем, какой след коронавирус оставил на фестивале, а также поведаем о прибывших гостях.

Без красных дорожек и фанфар участники и гости фестиваля тихо прошли в театр драмы имени Шукшина. В фойе, сидя на чемоданах и запуская в полет спутники и самолеты, их встречали актеры.

После номера народных танцев на фоне электронного василькового поля на сцену вышел губернатор Виктор Томенко, открыл фестиваль и вручил награду победителю Шукшинской литературной премии Михаилу Щукину, прозаику и главному редактору журнала «Сибирские огни» из Новосибирска.

Открытие фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». 2021 год. Анна Зайкова

С речами выступили и почетные гости фестиваля.

Марина Кудимова,

поэт , прозаик , публицист , член Союза писателей России:

Иногда я думаю о том, как Василий Макарович отнесся бы к интернету, пользовался им, перенес свою великолепную иронию на нашу сегодняшнюю жизнь в соцсетях, жизнь анонимную, невидную никому, когда можно кем угодно притвориться. Думаю, что очень скептически относился бы к этому — он из породы людей, которые никогда не притворялись.

Открытие фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». 2021 год. Анна Зайкова Открытие фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». 2021 год. Анна Зайкова Открытие фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». 2021 год. Анна Зайкова

Наталья Варлей спела, конечно, не о белых медведях, а песню «Останься, молодость!» Георгия Мовсесяна и прочла свое детское стихотворение. Певица и композитор Елена Фролова порадовала зрителей романсом на стихи Булата Окуджавы.

Танцем на сцене продемонстрировали главный приз фестиваля — вазу из ревневской яшмы. За нее поборются авторы 20-ти короткометражных фильмов и 11-ти полнометражных. Подробнее о лентах-участниках можно прочитать здесь.

Открытие фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». 2021 год. Анна Зайкова Открытие фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». 2021 год. Анна Зайкова

После торжественного открытия фестиваля в кинотеатре «Мир» состоялся показ фильма «Земля Эльзы», снятого в Барнауле и в Республике Алтай. В зале находились артисты алтайских театров, которые сыграли в фильме яркие эпизодические роли — Ольга Кириченко и Георгий Обухов.

Открытие фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». 2021 год. Анна Зайкова Открытие фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». 2021 год. Анна Зайкова

Всероссийский фестиваль завершится 2 октября в Бийске, в день памяти Василия Шукшина.