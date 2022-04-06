Большой форум для предпринимателей пройдет в Барнауле 19 апреля

Ежегодное масштабное бизнес-событие — Barnaul Business Forum 2.0 пройдёт в Барнауле 19 апреля. Мероприятие состоится на площадке концертного зала АГИК. Участников ждут 20 спикеров, 10 часов полезной информации, примеры из реальной практики, встречи, знакомства с единомышленниками, контакты и новые возможности.

Обширная программа форума будет интересна для всех участников. Она посвящена практикам развития компаний в современных реалиях, маркетингу и брендингу, финансам и инвестициям, IT-сфере (созданию сайтов и цифровизации бизнеса), методам работы с клиентами, SMM, антикризисным мерам, маркетплейсам, партнёрству, продажам, бизнес-психологии, устойчивости личности и прогнозам в области развития бизнес-индустрии.

Спикеры мероприятия — это успешные бизнесмены и авторитетные специалисты, экспертность которых признана не только в Алтайском крае, но и по всей стране. Их имена вы можете узнать на официальном сайте форума. Там же опубликована подробная программа мероприятия, а также информация о том, как стать участником.

Barnaul Business Forum 2.0 Фото предоставлено организатором Barnaul Business Forum 2.0 Фото предоставлено организатором Barnaul Business Forum 2.0 Фото предоставлено организатором Barnaul Business Forum 2.0 Фото предоставлено организатором

Форум — это концентрат знаний, навыков и технологий для внедрения в бизнес прямо сейчас. Девиз форума — «Время: сейчас!» Участники форума — это люди, которые готовы брать жизнь в свои руки и продолжать развиваться в выбранном направлении: от начинающих и опытных предпринимателей до самозанятых, а также руководителей и специалистов разного уровня.