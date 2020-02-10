Брат на брата: совладелец алтайского комбината «Наладчик» ищет в действиях компаньона криминал

Юрий Новохатний, которому принадлежат 49% акций бийского крупяного комбината «Наладчик», написал сразу несколько жалоб на действия правоохранительных органов. Он утверждает: его брат и совладелец бизнеса Валерий Новохатний намеренно довел предприятие до банкротного состояния, предварительно выведя все активы, тем самым подставив участников процесса — директора, сдатчиков зерна и контрагентов. Altapress.ru изучил его версию произошедшей скандальной истории .

Эпизод № 1. Банкротство «Наладчика»

Свое первое обращение к правоохранителям Юрий Новохатний сделал в ноябре 2019 года. В нем он объясняет: с финансами у комбината «Наладчик» до последнего времени критических проблем не было, предприятие имело запас зерна и оборотные средства. Беды ничего не предвещало.

Согласно годовой бухгалтерской отчетности, которая есть на руках у совладельца, в 2018 году запасы на складах и сумма дебиторской задолженности превышали обязательства на 20 млн рублей.

Аналогичная ситуация складывалась и во втором квартале 2019 года, когда Юрий Новохатний последний раз запрашивал данные. Тогда «Наладчик» тоже был в плюсе. В этой связи у совладельца комбината возник резонный вопрос, куда все подевалось.

Овес. Поле. Зерно СС0

«В Арбитражном суде Алтайского края с мая по ноябрь 2019 года находятся в производстве порядка 66 дел о взыскании задолженности с комбината „Наладчик“ на общую сумму порядка 70 млн рублей. Однако, согласно бухгалтерской отчетности за II квартал 2019 года, запасы в размере 79,6 млн позволяли предприятию погасить имеющуюся задолженность, это не считая дебиторской задолженности „Наладчику“ в размере 74,8 млн рублей», — говорится в обращении.

Совладелец «Наладчика» полагает: брат Валерий Новохатний намеренно довел предприятие до банкротного состояния. По его версии, комбинат расплачивался со сдатчиками не регулярно, долги постепенно копились. Когда стало понятно, что отдать все невозможно, главный акционер решил действовать иначе.

Долги. СС0

Юрий Новохатний,

совладелец бийского крупянного комбината «Наладчик»:

Со слов директора Татьяны Керемшевой я узнал, что зерно «Наладчик» продолжал покупать, но за поставки не рассчитывался. Тут же комбинат получал предоплату за готовую продукцию, но ее не отгружал. Полиция даже не хочет разбираться, куда подевались денежные средства, полученные от покупателей. Когда люди кинулись, предприятие уже не работало, запасов нет, все закрыто.

На заявление о преднамеренном банкротстве «Наладчика» в полиции дали ответ: мотива для проверки нет. Ее могу начать только по инициативе конкурсного управляющего не раньше апреля 2020 года, когда он должен отчитаться перед кредиторами.

А пока в ведомстве предложили решать вопрос с гражданском порядке.

Зерно. Урожай. СС0

Юрий Новохатний,

совладелец бийского крупянного комбината «Наладчик»:

Я считаю, что здесь идет речь не о каком-то неисполнении договоров, а именно о хищении и растрате в миллионных масштабах.

В январе нынешнего года Юрий Новохатний направил жалобы в Москву на действие алтайской полиции. Ответа на них пока нет.

Эпизод № 2. Продажа «Алтайагрозлака»

История с «Наладчиком» — не первый конфликт братьев Новохатних. Юрий в течение двух лет пытается доказать, что Валерий вывел активы дочернего комбинату сельхозпредприятия «Алтайагрозлак», переписав его через третьих лиц на себя.

Алтайская гречиха Анна Зайкова

Он полагает: хозяйство было оценено по заниженной ставке — со всеми имеющимися активами его продали всего за 122 тыс. рублей. При этом у «Алтайагрозлака» была сельхозтехника, земля и стабильный урожай гречихи в 1 тыс. тонн, который можно оценить в 25 млн рублей.

Юрий Новохатний считает, что заниженная оценка была проведена намеренно, чтобы избежать такого понятия как «заинтересованная сделка» — его брат Валерий не мог перепродать хозяйство по более высокой цене, так как был одновременно соучредителем «Наладчика» и директором самого «Алтайагрозлака».

Что известно о «Наладчике»? Предприятие было основано в 1988 году. В 2002 году, в связи с увеличением мощностей, его переименовали в «Бийский крупяной комбинат «Наладчик». В 2017 году его мощности позволяли выпускать в сутки около 80 тонн гречки, по 20 тонн овсяной, перловой, ячневой крупы и пшена. В зернохранилищах предприятия единовременно размещали более 15 тыс. тонн зерна, пропускная способность зерносушилки составляла 350 тонн в сутки.

Зерно. Анна Зайкова

Судебная бухгалтерская экспертиза, на которой настоял Юрий Новохатний, наглядно показала ошибочность предыдущей оценки. Оказалось, что «Алтайагрозлак» стоит не менее 3 млн рублей.

«Это без учета стоимости права аренды сельскохозяйственных полей и выяснения нахождения денежных средств на расчетных счетах «Алтайагрозлака»», — говорится в жалобе.

Но в полиции Юрию Новохатнему в возбуждении уголовного дела по статье «Злоупотребление полномочиями» отказали, не приняв во внимание ущерб, который был нанесен «Наладчику». По этому решению он также написал жалобу в Москву.

В Алтайском крае продолжается уборка гречихи Олег Богданов

Эпизод № 3. Конфликт из-за фирм-однодневок

Партнерские отношения между двумя братьями прекратились еще в 2011 году, тогда Юрий был уволен с «Наладчика» по суду по статье «Разглашение коммерческой тайны».

По его словам, поводом для «развода» стал конфликт из-за фирм-однодневок, через которые комбинат проводил сделки с зерном. Разбирательства в Арбитражном суде эти факты подтвердили. При этом, у Юрия оставалось 49% акций предприятия, у Валерия — 51%.

По словам Новохатнего-младшего, в бизнес-процессах он участвовать не мог, брат с блокирующим пакетом имел решающее право голоса.

Юрий Новохатний,

совладелец бийского крупяного комбината «Наладчик»:

Я, как акционер, несколько раз обращался в банк «Уралсиб», который выдавал «Наладчику» кредиты. Писал, что отчетность, которая предоставлялась для займов по сути фиктивная, предприятие рассчитаться по долгам не сможет. Но ко мне никто не прислушивался.

Зерно. СС0

Сейчас, как и десятки других пострадавших сдатчиков и контрагентов «Наладчика», его совладелец остался ни с чем. В октябре 2019 года в отношении предприятия началась процедура банкротства.

В апреле 2020 года временный управляющий должен решить: в состоянии ли предприятие рассчитаться со всеми и возобновить нормальную работу. В списке кредиторов значатся более 40 компаний.

Их количество постоянно увеличивается, как и сумма предъявляемых требований. По некоторым данных, она уже приближается к 170 млн рублей.