В Алтайском крае вновь разворачивается полукриминальная история с покупкой зерна

Более десятка исков только за декабрь поступило в Арбитражный суд Алтайского края в отношении бийского крупяного комбината «Наладчик». Претензия одна — верните деньги. В 2019 году предприятие, существовавшее на рынке более 20 лет, неожиданного обанкротилось, оставив ни с чем сдатчиков зерна и контрагентов. Многие из них уже махнули на все рукой. Но есть те, кто добивается правды, считая происходящее наглым и спланированным мошенничеством.

Как опустели закрома

Фермер из Кытмановского района Дмитрий Жаворонков с комбинатом «Наладчик» работал несколько лет. Говорит, что худо-бедно за продукцию предприятие рассчитывалось. Но все изменилось осенью прошлого года.

Последний раз фермер отгрузил в Бийск 120 тонн гречихи на хранение, часть продукции комбинат выкупил. Когда пришло время забирать остальное, а это 25 тонн, оказалось, что склады пусты.

Директор «Наладчика» Татьяна Керемшова, с которой раньше был спрос, больше там не работает, собственник предприятия Валерий Новохатний на неприятные вопросы о деньгах, отвечать не спешит.

Так у Жаворонкова подвисло 500 тыс. рублей.

Еще один фермер Сергей Корольков из Троицкого района попал серьезнее. В конце 2018 года он передал на хранение «Наладчику» 150 тонн зерна гречихи.

В мае 2019-того решил его вернуть, но не получилось. Корольков утверждает: уже тогда закрома комбината были пусты.

Не долго думая, фермер подал заявление в полицию о растрате.

Сергей Корольков,

фермер из Троицкого района:

Мое обращение в полиции принимали не охотно, говорили, что это спор надо решать в гражданском порядке, но я настаивал, что признаки уголовного преступления на лицо. Сотрудники ОБЭП якобы проводили проверку складов, устраивали мне и директору «Наладчика» очную ставку, но в итоге написали отказной материал. Хотя в тот момент именно полиция могла предотвратить катастрофу.

Если подсчитать пропавшую гречиху в действующих ценах, фермер из Троицкого потерял больше 3 млн рублей. И таких потерпевших десятки.

На производстве овсяной крупы. Анна Зайкова

В истории с «Наладчиком» был еще один сценарий. В начале 2019 года предприятие очень активно закупало зерно. Часть денег при этом возвращало, по остальным просило подождать. Многие ждут и поныне.

В такой ситуации оказалось крупное предприятие «БочкариАгро» из Целинного района. В феврале прошлого года стороны договорились о реализации почти 1 тыс. тонн гречихи. 9,2 млн за нее продавец получил, еще 2,7 млн ждал в апрелю, но напрасно. Рассчитываться «Наладчик» не спешил.

В сентябре прошлого года «БочкариАгро» выиграли суд первой инстанции, а декабре — апелляционный в Томске. В компании altapress.ru пояснили, что намерены добиваться возврата своих средств — через суд, либо полюбовно.

Солидную сумму в 3,7 млн рублей «Наладчик» должен и хозяйству «Восход» из Бийского района. И все как под копирку: гречиха комбинату поступила, а вот расчет от него — нет.

На производстве овсяной крупы. Анна Зайкова

Кто еще остался без денег

Примечательно, что без денег и без товара остались и многие контрагенты «Наладчика» из-за пределов Алтайского края. В их числе, например, «Бакалейная компания» из далекого Хабаровска.

Оказалось, что еще в апреле прошлого года бийский комбинат пообещал поставить на Дальний Восток партию крупы и даже получил за нее 100% предоплату. Саму же отгрузку так и не осуществил. «Бакалейная компания» лишилась 2,1 млн рублей.

Закупала продукцию у «Наладчика» и фирма «Крупный двор» из Барнаула. В апреле она перечислила комбинату 2,9 млн рублей за крупу гречневую, а получила продукцию только на 1,1 млн. Про остальное бийский завод как-то подзабыл.

Гречка. Олег Богданов

Что произошло с предприятием

Фермер из Косихинского района Александр Траутвейн рассказывает: с расчетами у «Наладчика» всегда были проблемы. В 2010 году несколько месяцев аграрий добивался возврата своих средств за отгруженное сырье. После этого поставил комбинату условие — либо предоплата, либо больше не работаем. Так разошлись их пути.

Но многие сельхозпроизводители, даже зная о «забывчивости» в расчетах, все равно до последнего везли на комбинат зерно.

По словам Сергея Королькова, «Наладчик» предлагал закупочную цену чуть выше, чем все остальные переработчики, плюс у комбината была сушилка. Не надо забывать и про 20-летний стаж работы — все это и подкупало сдатчиков. Оплата с отсрочкой при этом никого не удивляла, для рынка зерна это вполне привычная история.

Что известно о «Наладчике»? Предприятие было основано в 1988 году. В 2002 году, в связи с увеличением мощностей, его переименовали в «Бийский крупяной комбинат «Наладчик». В 2017 году его мощности позволяли выпускать в сутки около 80 тонн гречки, по 20 тонн овсяной перловой, ячневой крупы и пшена. В зернохранилищах предприятия единовременно размещали более 15 тыс. тонн зерна, пропускная способность зерносушилки составляла 350 тонн в сутки. В 2016 году проходила информация о том, что совладельцы «Наладчика» Валерий и Юрий Новохатнии решили разделить бизнес. Юрий намеревался продать свою долю в 49%. Судя по данным ФНС, учредителем «Наладчика» значится Валерий Новохатний.

Алтайская гречиха Анна Зайкова

В октябре 2019 года в отношении бийского предприятия началась процедура банкротства. В апреле временный управляющий должен решить: в состоянии ли оно рассчитаться по долгам и возобновить нормальную работу. В списке кредиторов «Наладчика» уже значатся более 40 компаний. Их количество постоянно увеличивается.

Руководитель Алтайпищепрома Александр Большаков пояснили altapress.ru, что объемы переработки у бийского комбината были небольшими, поэтому проблемная история на общем производстве крупы в регионе не отразится. В ведомстве подчеркивают: крупяной рынок сейчас на подъеме.

Тем, же кто оказался заложником ситуации, потеряв свои деньги, Александр Большаков посоветовал привлекать опытных юристов и отстаивать интересы в суде.

Не исключено, что дело «Наладчика» может перейти и в уголовную плоскость — пострадавшие полагают, что в этой истории есть все признаки преднамеренного банкротства и откровенного мошенничества.

В Алтайском крае продолжается уборка гречихи Олег Богданов

У кого еще возникали проблемы

Аграрии признаются: проблемных эпизодов, как с «Наладчиком», на российском зерновом рынке становится все больше и больше.

Один из собеседников altapress.ru, крупный алтайский предприниматель, рассказал, что в 2019 году договорился о поставках гороха, заключил договор, отгрузил товар в другой регион. Позже выяснилось, менеджер компании-получателя перепродал продукцию, деньги забрал себе и пропал. Полиция его так и не нашла.

В 2017 году на весь Алтайский край прогремела история с компанией «ЗерноСбыт», которая в течение полутора лет управляла барнаульским элеватором. Объект открывали с помпой, краевые власти жали руки новому арендатору, тот рассыпался в обещаниях. Только спустя время стало понятно, что его разглагольствования совершенно ничем не подкреплены.

Уходил «ЗерноСбыт» со скандалом и огромными долгами, в том числе и перед сдатчиками зерна. Десятки алтайских сельхозпредприятий до сих пор не могут вернуть свои миллионы.