Британия пытается освободиться от российского ядерного топлива

«Новый инвестиционный фонд укрепит энергетическую безопасность путем стимулирования инвестиций в развитие и коммерциализацию местного производства ядерного топлива, включая передовые топливные технологии», — приводит «РИА Новости» сообщение с сайта британского кабмина.

На это выделяется 75 миллионов фунтов стерлингов. В настоящее время Россия владеет порядка 20% всех мировых мощностей по переработке урана и 40% — по его обогащению.