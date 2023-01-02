2 января
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Экономика

Британия пытается освободиться от российского ядерного топлива

Правительство Англии объявило конкурс на создание альтернатив российскому ядерному топливу.

Радиация.
Радиация.
Radiation Suit Minifigure,flickr.com/n8kowald,CC BY-SA 2.0

«Новый инвестиционный фонд укрепит энергетическую безопасность путем стимулирования инвестиций в развитие и коммерциализацию местного производства ядерного топлива, включая передовые топливные технологии», — приводит «РИА Новости» сообщение с сайта британского кабмина.

На это выделяется 75 миллионов фунтов стерлингов. В настоящее время Россия владеет порядка 20% всех мировых мощностей по переработке урана и 40% — по его обогащению.

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