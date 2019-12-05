Ядерная помойка: возмущены жители города, в который везут «урановые хвосты»

Для этого представители предприятия проведут встречу с городской общественностью. Обсуждение состоится 5 декабря, главная тема — хранение обедненного гексафторида урана.
В пресс-службе не стали комментировать предстоящую встречу. А глава Новоуральска Владимир Цветов сообщил, что не знает подробностей события, так как его организовали без участия администрации города, пишет ura.ru.
В ближайшие дни в Новоуральск прибудет партия урановых «хвостов», отправленная из Европы вечером 20 ноября. А уже 9 декабря Германия вышлет на Урал следующую партию отходов.
Ранее отмену ввоза поддержал представитель свердловского отделения партии «Яблоко» Максим Петлин. Он утверждал, что Росатом собирается завезти в Новоуральск 600 тонн обедненного гексафторида урана.
Сделка
Экологи считают, что компания Urenco договорилась об их импорте в Россию, чтобы не отвечать за хранение в Германии.
В 2024 и 2027 годах «Росатом» планирует ввести в РФ установки, которые позволят избавиться от всех запасов ОГФУ к 2080 году. Это обойдется в 20 млрд рублей.
Опасность
«Обедненный гексафторид урана является опасным веществом, транспортировка контейнеров из Гронау железнодорожным и морским транспортом порождает дополнительные риски, которые неоправданны», — отметили в «Гринпис».
Урановые «хвосты» — отвальный гексафторид урана (ОГФУ), побочный продукт обогащения при производстве топлива для АЭС.
Мнения в сети
«Помойка ядерная. А потом очередная статистика о росте онкологии», «Дело в том что гексафторид урана очень ядовит, а при низких температурах переходит в газообразное состояние. Боритесь с коррупционерами, которые подписали такое соглашение с немцами», «Это не первый завоз. Поэтому в Новоуральске онкологией заболевают, как насморком в холодную погоду», «Если так безопасно почему у себя не оставят?», — взорвалась сеть после сообщений о прибытии поезда в Новоуральск.