Ядерная помойка: возмущены жители города, в который везут «урановые хвосты»

Руководство Уральского электрохимического комбината (УЭХК, входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») пытается успокоить жителей Новоуральска, куда в скором времени должен прибыть переработанный уран из Германии.

Для этого представители предприятия проведут встречу с городской общественностью. Обсуждение состоится 5 декабря, главная тема — хранение обедненного гексафторида урана.

В пресс-службе не стали комментировать предстоящую встречу. А глава Новоуральска Владимир Цветов сообщил, что не знает подробностей события, так как его организовали без участия администрации города, пишет ura.ru.

В ближайшие дни в Новоуральск прибудет партия урановых «хвостов», отправленная из Европы вечером 20 ноября. А уже 9 декабря Германия вышлет на Урал следующую партию отходов.

Ранее отмену ввоза поддержал представитель свердловского отделения партии «Яблоко» Максим Петлин. Он утверждал, что Росатом собирается завезти в Новоуральск 600 тонн обедненного гексафторида урана.

Сделка

Экологи считают, что компания Urenco договорилась об их импорте в Россию, чтобы не отвечать за хранение в Германии.

В 2024 и 2027 годах «Росатом» планирует ввести в РФ установки, которые позволят избавиться от всех запасов ОГФУ к 2080 году. Это обойдется в 20 млрд рублей.

Радиация. Radiation Suit Minifigure , flickr.com/n8kowald , CC BY-SA 2.0

Опасность

«Обедненный гексафторид урана является опасным веществом, транспортировка контейнеров из Гронау железнодорожным и морским транспортом порождает дополнительные риски, которые неоправданны», — отметили в «Гринпис».

Урановые «хвосты» — отвальный гексафторид урана (ОГФУ), побочный продукт обогащения при производстве топлива для АЭС.

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