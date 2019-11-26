Радиоактивный состав с урановыми «хвостами» помчится по железной дороге России

В Санкт-Петербурге активисты вышли на акцию протеста против ввоза в Россию урановых «хвостов».

Участники акции встретили корабль «Михаил Дудин», который доставил 26 ноября из Амстердама опасный груз в северную столицу, плакатами «Россия — не помойка для ядерных отходов. Убирайся прочь из моего города!», «Вместо вкусного сыра из Европы вы ввозите ядерные отходы? Вы офигели?».

Конечным пунктом 600 тонн урановых «хвостов» станет Новоуральск — контейнеры с опасным грузом туда доставят по железной дороге, пишет «Росбалт».

Ранее германские активисты пытались помешать отправке отходов в Россию. 18 ноября они блокировали железнодорожный состав, когда он покинул территорию компании Urenco в Гронау. Представители «Гринпис» удивлены, почему Германия не утилизирует урановые «хвосты» на своей территории.

Экологи считают, что компания Urenco договорилась об их импорте в Россию, чтобы не отвечать за хранение в Германии. В 2024 и 2027 годах «Росатом» планирует ввести в РФ установки, которые позволят избавиться от всех запасов ОГФУ к 2080 году. Это обойдется в 20 млрд рублей, пишут «Примечания».

«Обедненный гексафторид урана является опасным веществом, транспортировка контейнеров из Гронау железнодорожным и морским транспортом порождает дополнительные риски, которые неоправданны», — отметили в «Гринпис».

Урановые «хвосты» — отвальный гексафторид урана (ОГФУ), побочный продукт обогащения при производстве топлива для АЭС.