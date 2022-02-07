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Экономика

Британский лорд вышел из совета директоров российской нефтяной компании

Британский лорд Роберт Скидельски вышел из совета директоров компании «Русснефть», сообщает Daily Mail.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Paul Lowry, CC BY 2.0,part from original.

По утверждению издания, он объяснил свое решение «неуместностью нахождения в совете директоров организации, находящейся под санкциями».

Скидельски в составе совета «Русснефти» был независимым директором. При этом он является независимым членом Палаты лордов.

«Русснефть» со своей стороны назвала «очередной провокацией против России» статью Daily Mail о выходе британского лорда из совета директоров компании якобы из-за санкций и опровергла эту информацию, заявили РИА Новости в компании.

В «Русснефти» подчеркнули — в отношении компании санкции не вводились, поэтому никаких ограничений в сотрудничестве с ней в любом статусе нет ни у кого.

Кроме того, в своем письме лорд Скидельски объяснил свое решение о выходе из состава совета директоров пандемией коронавируса и санитарно-эпидемиологическими ограничениями, которые не позволяют ему в полном объеме исполнять свои обязанности по посещению очных заседаний, пишет bfm.ru.

Танец на свадьбе и нефтяной гигант

Между тем в 2021 году танцевавшая с Путиным экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти».

Такое решение было принято на годовом собрании акционеров нефтяного гиганта. В качестве независимого директора Кнайсль, в частности, присоединится к бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру и бывшему боссу British Petroleum Роберту Дадли.

Владимир Путин погулял на свадьбе министра иностранных дел Австрии.
Владимир Путин погулял на свадьбе министра иностранных дел Австрии.
Kremlin.ru.

Карин Кнайсль пригласила Владимира Путина в августе 2018 года на свою свадьбу. Тогда президент России Владимир Путин заявил, что его поездка в Австрию на свадьбу главы МИД Карин Кнайсль носила частный характер.

В сопровождении группы казаков, которые пели для пары, руководитель Кремля станцевал с невестой вальс, что подверглось жесткой критике со стороны австрийской оппозиции.

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