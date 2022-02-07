Британский лорд вышел из совета директоров российской нефтяной компании

По утверждению издания, он объяснил свое решение «неуместностью нахождения в совете директоров организации, находящейся под санкциями».

Скидельски в составе совета «Русснефти» был независимым директором. При этом он является независимым членом Палаты лордов.

«Русснефть» со своей стороны назвала «очередной провокацией против России» статью Daily Mail о выходе британского лорда из совета директоров компании якобы из-за санкций и опровергла эту информацию, заявили РИА Новости в компании.

В «Русснефти» подчеркнули — в отношении компании санкции не вводились, поэтому никаких ограничений в сотрудничестве с ней в любом статусе нет ни у кого.

Кроме того, в своем письме лорд Скидельски объяснил свое решение о выходе из состава совета директоров пандемией коронавируса и санитарно-эпидемиологическими ограничениями, которые не позволяют ему в полном объеме исполнять свои обязанности по посещению очных заседаний, пишет bfm.ru.

Танец на свадьбе и нефтяной гигант

Между тем в 2021 году танцевавшая с Путиным экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти».

Такое решение было принято на годовом собрании акционеров нефтяного гиганта. В качестве независимого директора Кнайсль, в частности, присоединится к бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру и бывшему боссу British Petroleum Роберту Дадли.

Владимир Путин погулял на свадьбе министра иностранных дел Австрии. Kremlin.ru.

Карин Кнайсль пригласила Владимира Путина в августе 2018 года на свою свадьбу. Тогда президент России Владимир Путин заявил, что его поездка в Австрию на свадьбу главы МИД Карин Кнайсль носила частный характер.

В сопровождении группы казаков, которые пели для пары, руководитель Кремля станцевал с невестой вальс, что подверглось жесткой критике со стороны австрийской оппозиции.