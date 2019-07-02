Будет ли обвиненная во взятках гендиректор завода «Модест» уволена с работы?

Как рассказал altapress.ru начальник Алтайпищепрома Александр Большаков, сделать это ведомство обязано по ходатайству следователя, занимающегося делом в отношении Устиновой. Однако такого документа не поступало.
Кроме того, в случае вынесения обвинительного приговора в этот же день составляется документ об отстранении директора от занимания должности.
Пока уголовное дело только передали на рассмотрение в суд.
В случае отстранения Устиновой от занимаемой должности Алтайпищепрому необходимо будет составить список кандидатов, утверждать директора будет краевое управление по имуществу.
В чем обвиняют директора «Модеста»?
По данным следствия, с октября 2014 по июнь 2018 года Антонида Устинова получила взятку от руководителя одного из предприятий за принятие юридически значимых решений о выборе данного предприятия в качестве поставщика товаров.
Речь идет, скорее всего, о фирме, поставлявшей на завод стеклянную тару.
Почти за 3,5 года она получила на подконтрольный банковский счет взятку в размере более 7 млн рублей.