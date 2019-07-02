Будет ли обвиненная во взятках гендиректор завода «Модест» уволена с работы?

Генеральный директор завода «Модест» Антонида Устинова, признавшая вину в получении многомиллионных взяток, пока продолжит работать на предприятии. Отстранить ее от должности могут только по двум обстоятельствам.

Антонида Устинова и Александр Карлин на открытии новой линии по фасовке продукции на предприятии "Модест".

Как рассказал altapress.ru начальник Алтайпищепрома Александр Большаков, сделать это ведомство обязано по ходатайству следователя, занимающегося делом в отношении Устиновой. Однако такого документа не поступало.

Кроме того, в случае вынесения обвинительного приговора в этот же день составляется документ об отстранении директора от занимания должности.

Пока уголовное дело только передали на рассмотрение в суд.

В случае отстранения Устиновой от занимаемой должности Алтайпищепрому необходимо будет составить список кандидатов, утверждать директора будет краевое управление по имуществу.

В чем обвиняют директора «Модеста»?

По данным следствия, с октября 2014 по июнь 2018 года Антонида Устинова получила взятку от руководителя одного из предприятий за принятие юридически значимых решений о выборе данного предприятия в качестве поставщика товаров.

На производстве «Модеста». Анна Зайкова

Речь идет, скорее всего, о фирме, поставлявшей на завод стеклянную тару.

Почти за 3,5 года она получила на подконтрольный банковский счет взятку в размере более 7 млн рублей.