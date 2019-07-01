Гендиректор «Модеста» призналась во взятке в 7 млн рублей

Генеральный директор завода «Модест» Антонида Устинова признала вину в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. Уголовное дело передали на рассмотрение в суд.

По данным следствия, с октября 2014 по июнь 2018 года гендиректор «Модеста» получила взятку от руководителя одного из предприятий за принятие юридически значимых решений о выборе данного предприятия в качестве поставщика товаров.

Почти за 3,5 года она получила на подконтрольный банковский счет взятку в размере более 7 млн рублей.

На имущество Устиновой наложили арест.

Следственный орган подчеркивает, что Устинова возглавляет акционерное общество, контрольный пакет акций которого принадлежит Алтайскому краю (100% акций — у управления имущественных отношений края).

Ранее сообщалось, что замдиректора учхоза «Пригородное» брал деньги от поставщиков и контрагентов. Он признал свою вину в полном объеме: с 2014 по 2018 год начальник брал взятки от организаций и предпринимателей. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 950 тысяч рублей, «Пригородное» в течение многих лет было единственным поставщиком молока для завода «Модест».