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Происшествия

Замдиректора крупного молочного предприятия Алтайского края отделался штрафом за взятки

Суд вынес приговор главному инженеру — заместителю директора по производству учхоза «Пригородное» в Барнауле, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю. Он признал свою вину в полном объеме: с 2014 по 2018 год начальник брал взятки от организаций и предпринимателей.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
Анна Зайкова

Следствие доказало пять эпизодов получения взяток на общую сумму более 420 тысяч рублей. За деньги он подписывал документы о приемке выполненных работ и решал вопросы о заключении договоров.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 950 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 2 года.

Приговор еще не вступил в законную силу, добавляют в следственном комитете.

Напомним, учхоз «Пригородное» является крупным производителем молока в Алтайском крае. Учредителем предприятия является Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Также «Пригородное» в течение многих лет было единственным поставщиком молока для завода «Модест», в отношении гендиректора которого расследуется уголовное дело. Антониду Устинову подозревают в получении взяток в особо крупном размере.

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