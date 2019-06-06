Замдиректора крупного молочного предприятия Алтайского края отделался штрафом за взятки

Следствие доказало пять эпизодов получения взяток на общую сумму более 420 тысяч рублей. За деньги он подписывал документы о приемке выполненных работ и решал вопросы о заключении договоров.
Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 950 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 2 года.
Приговор еще не вступил в законную силу, добавляют в следственном комитете.
Напомним, учхоз «Пригородное» является крупным производителем молока в Алтайском крае. Учредителем предприятия является Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
Также «Пригородное» в течение многих лет было единственным поставщиком молока для завода «Модест», в отношении гендиректора которого расследуется уголовное дело. Антониду Устинову подозревают в получении взяток в особо крупном размере.