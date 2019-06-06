Замдиректора крупного молочного предприятия Алтайского края отделался штрафом за взятки

Суд вынес приговор главному инженеру — заместителю директора по производству учхоза «Пригородное» в Барнауле, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю. Он признал свою вину в полном объеме: с 2014 по 2018 год начальник брал взятки от организаций и предпринимателей.

Следствие доказало пять эпизодов получения взяток на общую сумму более 420 тысяч рублей. За деньги он подписывал документы о приемке выполненных работ и решал вопросы о заключении договоров.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 950 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 2 года.

Приговор еще не вступил в законную силу, добавляют в следственном комитете.

Напомним, учхоз «Пригородное» является крупным производителем молока в Алтайском крае. Учредителем предприятия является Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Также «Пригородное» в течение многих лет было единственным поставщиком молока для завода «Модест», в отношении гендиректора которого расследуется уголовное дело. Антониду Устинову подозревают в получении взяток в особо крупном размере.