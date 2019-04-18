Гендиректора завода «Модест» подозревают в получении взяток на 7 млн рублей

Антониду Устинову, гендиректора акционерного общества «Модест», подозревают в получении взяток в особо крупном размере. По данным краевого следкома, уголовное дело возбуждено 17 апреля. Пока неясно, избрана ли ей какая-либо мера пресечения — в следственном комитете это не комментируют.

Сведения о возбуждении уголовного дела 18 апреля опубликовал Следственный комитет РФ. Из него следует, что Антонида Устинова подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 ст. 290 УК РФ: получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере.

Следственный орган подчеркивает, что Устинова возглавляет акционерное общество, контрольный пакет акций которого принадлежит субъекту РФ — Алтайскому краю (100% акций — у управления имущественных отношений края, по данным портала «За честный бизнес»).

По версии следствия, гендиректор за 3,5 года (с октября 2014 года по июнь 2018 года) получила на подконтрольный ей счет в банке взятки более 7 млн рублей. Деньги ей давали за выбор конкретного поставщика товаров для нужд завода — такова на сегодня версия следствия.

Из сообщения СК РФ:

Денежные средства предназначались за принятие юридически значимых решений о выборе данного предприятия в качестве поставщика товаров для нужд Общества.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ОБЭП и ПК УМВД России по Барнаулу. В настоящее время по уголовному делу ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается, сообщает краевой следком.

Антонида Устинова и Александр Карлин на открытии новой линии по фасовке продукции на предприятии «Модест». Олег Богданов

Возможная связь с другим делом

Не исключено, что дело о взятках в отношении Антониды Устиновой может быть связано с другим расследованием.

17 апреля пресс-служба следкома Алтайского края распространила информацию о передаче в суд материалов уголовного дела замдиректора учхоза «Пригородное», который, как считают следователи, в 2014—2018 годах брал деньги от поставщиков и контрагентов.

«Пригородное» в течение многих лет было единственным поставщиком молока для завода «Модест». Антонида Устинова неоднократно рассказывала в интервью, что сырье для них учхоз привозит только высшего сорта.

Дозвониться до Антониды Устиновой не удалось. Александр Большаков, начальник Алтайпищепрома, сообщил altapress.ru, что об уголовном деле гендиректора «Модеста» ему ничего не известно. С 15 апреля руководитель ведомства находится в командировке.

По данным Большакова, на прошлой неделе, когда он был еще в Барнауле, она свои обязанности выполняла.