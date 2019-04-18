Гендиректора завода «Модест» подозревают в получении взяток на 7 млн рублей

Сведения о возбуждении уголовного дела 18 апреля опубликовал Следственный комитет РФ. Из него следует, что Антонида Устинова подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 ст. 290 УК РФ: получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере.
Следственный орган подчеркивает, что Устинова возглавляет акционерное общество, контрольный пакет акций которого принадлежит субъекту РФ — Алтайскому краю (100% акций — у управления имущественных отношений края, по данным портала «За честный бизнес»).
По версии следствия, гендиректор за 3,5 года (с октября 2014 года по июнь 2018 года) получила на подконтрольный ей счет в банке взятки более 7 млн рублей. Деньги ей давали за выбор конкретного поставщика товаров для нужд завода — такова на сегодня версия следствия.
Из сообщения СК РФ:
Денежные средства предназначались за принятие юридически значимых решений о выборе данного предприятия в качестве поставщика товаров для нужд Общества.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ОБЭП и ПК УМВД России по Барнаулу. В настоящее время по уголовному делу ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается, сообщает краевой следком.
Возможная связь с другим делом
Не исключено, что дело о взятках в отношении Антониды Устиновой может быть связано с другим расследованием.
17 апреля пресс-служба следкома Алтайского края распространила информацию о передаче в суд материалов уголовного дела замдиректора учхоза «Пригородное», который, как считают следователи, в 2014—2018 годах брал деньги от поставщиков и контрагентов.
«Пригородное» в течение многих лет было единственным поставщиком молока для завода «Модест». Антонида Устинова неоднократно рассказывала в интервью, что сырье для них учхоз привозит только высшего сорта.
Дозвониться до Антониды Устиновой не удалось. Александр Большаков, начальник Алтайпищепрома, сообщил altapress.ru, что об уголовном деле гендиректора «Модеста» ему ничего не известно. С 15 апреля руководитель ведомства находится в командировке.
По данным Большакова, на прошлой неделе, когда он был еще в Барнауле, она свои обязанности выполняла.
Кто такая Антонида Устинова?
Антонида Анатольевна Устинова родилась в Каменском районе Алтайского края. В 1989 году получила первое высшее образование в Новосибирском институте советской кооперативной торговли по специальности «экономика торговли».
В 2013 году получила степень магистра на пищевом факультете АлтГТУ. Трудовую деятельность Антонида Анатольевна начала в системе потребительской кооперации Алтайского края.
В 1999 году пришла работать на предприятие «Модест» главным бухгалтером. В 2008-м стала генеральным директором этого предприятия.