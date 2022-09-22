Когда будут давать кредитные каникулы мобилизованным россиянам и начнет ли государство выплачивать за них ипотеку. Разбор altapress.ru

Нет, выплачивать кредиты все-таки придется. Деньги на них призывники смогут брать из выплат, начисленных им за военную службу.
Можно. Регулятор рекомендовал банкам, МФО и другим профессиональным кредиторам идти навстречу мобилизированным заемщикам и разработать специальные программы кредитных каникул.
«Граждане, мобилизованные в соответствии с указом, могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию (МФО) за отсрочкой по платежам или уменьшением их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации», — сообщили в пресс-службе ЦБ.
Центробанк рекомендовал также не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени).
Заемщиками, отправленным в армию, могут не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств и приостановить взыскание просроченной задолженности и ипотеки.
Не станут выселять из ипотечного жилья, даже если ранее на него было обращено взыскание.
Да. Однако такая возможность доступна только для близких родственников, находящихся на иждивении.
В настоящий момент может, посколькуЦентробанк только рекомендовал внести такие изменения.
Но регулятор сообщает, что специальные кредитные каникулы могут быть закреплены в законе.
Такое возможно. Об этом ТАСС заявил первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев:
«Считаю правильным, если в качестве меры поддержки граждан, мобилизованных на военную службу в Вооруженные силы РФ, государство возьмет на себя их обязательства по ежемесячным выплатам ипотечных и автокредитов. Буду вносить соответствующую инициативу в Государственную думу», — сказал он.