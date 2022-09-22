Когда будут давать кредитные каникулы мобилизованным россиянам и начнет ли государство выплачивать за них ипотеку. Разбор altapress.ru

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Чем еще могут помочь банки таким заемщикам?

Центробанк рекомендовал также не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени).

Заемщиками, отправленным в армию, могут не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств и приостановить взыскание просроченной задолженности и ипотеки.

Не станут выселять из ипотечного жилья, даже если ранее на него было обращено взыскание.