22 сентября
﻿
Экономика

Когда будут давать кредитные каникулы мобилизованным россиянам и начнет ли государство выплачивать за них ипотеку. Разбор altapress.ru

После объявления частичной мобилизации 21 сентября россияне задались вопросом, что делать с не выплаченными кредитом и ипотекой. На него ответил Центробанк.

Ипотека.
Ипотека.
pixabay.com.
1
Мобилизованные россияне могут не выплачивать кредит и ипотеку?

Нет, выплачивать кредиты все-таки придется. Деньги на них призывники смогут брать из выплат, начисленных им за военную службу.

2
Можно ли попросить отсрочку по платежам?

Можно. Регулятор рекомендовал банкам, МФО и другим профессиональным кредиторам идти навстречу мобилизированным заемщикам и разработать специальные программы кредитных каникул.

«Граждане, мобилизованные в соответствии с указом, могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию (МФО) за отсрочкой по платежам или уменьшением их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

Ипотека.
Ипотека.
unsplash.com.
3
Чем еще могут помочь банки таким заемщикам?

Центробанк рекомендовал также не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени).

Заемщиками, отправленным в армию, могут не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств и приостановить взыскание просроченной задолженности и ипотеки.

Не станут выселять из ипотечного жилья, даже если ранее на него было обращено взыскание.

4
А родственники мобилизованного могут воспользоваться кредитными каникулами?

Да. Однако такая возможность доступна только для близких родственников, находящихся на иждивении.

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru
5
Может ли банк отказать в кредитных каникулах призывнику?

В настоящий момент может, посколькуЦентробанк только рекомендовал внести такие изменения.

Но регулятор сообщает, что специальные кредитные каникулы могут быть закреплены в законе.

6
Государство будет платить ипотеку вместо мобилизованных россиян?

Такое возможно. Об этом ТАСС заявил первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев:

«Считаю правильным, если в качестве меры поддержки граждан, мобилизованных на военную службу в Вооруженные силы РФ, государство возьмет на себя их обязательства по ежемесячным выплатам ипотечных и автокредитов. Буду вносить соответствующую инициативу в Государственную думу», — сказал он.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость