Бюджет Барнаула получил 64 тысячи 470 рублей

На комиссии по взысканию задолженности рассмотрели девять договоров аренды на общую сумму 199,86 тыс. рублей.
«В бюджет города оплачена задолженность в размере 64,47 тыс. рублей», — рассказали в мэрии об итогах мероприятия.
Также подписали два соглашения об оплате долга — на сумму 135,33 тыс. рублей.
В мэрии предупредили, что в случае невыполнения соглашений подадут иск в арбитражный суд Алтайского края.
«Работа с недобросовестными плательщиками, направленная на снижение задолженности по неналоговым доходам, будет продолжена», — заверили власти Барнаула.
Ранее сообщали, что задолженность Барнаула по судебным искам почти достигла 7 млрд рублей.