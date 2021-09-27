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Экономика

Бюджет Барнаула получил 64 тысячи 470 рублей

В мэрии Барнаула прошла встреча с недобросовестными арендаторами муниципальной собственности, по результатам которой предприниматели оплатили часть долга, сообщает администрация города.

Бюджет Алтайского края
Бюджет Алтайского края
Алтайское краевое законодательное собрание

На комиссии по взысканию задолженности рассмотрели девять договоров аренды на общую сумму 199,86 тыс. рублей.

«В бюджет города оплачена задолженность в размере 64,47 тыс. рублей», — рассказали в мэрии об итогах мероприятия.

Также подписали два соглашения об оплате долга — на сумму 135,33 тыс. рублей.

В мэрии предупредили, что в случае невыполнения соглашений подадут иск в арбитражный суд Алтайского края.

«Работа с недобросовестными плательщиками, направленная на снижение задолженности по неналоговым доходам, будет продолжена», — заверили власти Барнаула.

Ранее сообщали, что задолженность Барнаула по судебным искам почти достигла 7 млрд рублей.

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