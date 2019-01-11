Чайка попросил уравнять зарплаты прокуроров с судейскими

В начале 2018 года зарплата федерального судьи в Москве составляла порядка 170 тысяч рублей и около 160-ти в среднем по стране, пишут «Известия». Всего в России насчитывается порядка 30 тысяч судей, на зарплаты которых ежегодно из бюджета тратится примерно 4,8 млрд рублей.
Количество сотрудников в надзорном ведомстве превышает отметку 50 тысяч человек. Если уровень зарплаты прокуроров поднимут до судейских, траты из бюджета увеличатся до 8,16 млрд рублей.
В качестве аргументов Чайка ссылается на опыт зарубежных стран, где прокуроры и судьи имеют схожие права. Опрошенные издание эксперты не видят оснований для приравнивания положения российских судей и прокуроров, пишет ura.ru. За рубежом, по их словам, равенство существует только у прокуратуры, которая входит в состав судебной власти. В России же этот орган обладает независимостью.
Генпрокурор России Юрий Чайка в 2017 году получил доход в размере 11,7 млн рублей, об этом говорится в декларации, опубликованной на сайте Генпрокуратуры.