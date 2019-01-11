Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 января -21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика
332

Чайка попросил уравнять зарплаты прокуроров с судейскими

Генпрокурор Юрий Чайка обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с предложением уравнять зарплату прокуроров и судей. Глава кабмина, в свою очередь, уже поручил министерству финансов разработать соответствующие предложения.

Юрий Чайка.
Юрий Чайка.
kremlin.ru

В начале 2018 года зарплата федерального судьи в Москве составляла порядка 170 тысяч рублей и около 160-ти в среднем по стране, пишут «Известия». Всего в России насчитывается порядка 30 тысяч судей, на зарплаты которых ежегодно из бюджета тратится примерно 4,8 млрд рублей.

Количество сотрудников в надзорном ведомстве превышает отметку 50 тысяч человек. Если уровень зарплаты прокуроров поднимут до судейских, траты из бюджета увеличатся до 8,16 млрд рублей.

В качестве аргументов Чайка ссылается на опыт зарубежных стран, где прокуроры и судьи имеют схожие права. Опрошенные издание эксперты не видят оснований для приравнивания положения российских судей и прокуроров, пишет ura.ru. За рубежом, по их словам, равенство существует только у прокуратуры, которая входит в состав судебной власти. В России же этот орган обладает независимостью.

Генпрокурор России Юрий Чайка в 2017 году получил доход в размере 11,7 млн рублей, об этом говорится в декларации, опубликованной на сайте Генпрокуратуры.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость