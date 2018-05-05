Стал известен доход генерального прокурора России

Генпрокурор России Юрий Чайка в 2017 году получил доход в размере 11,7 млн рублей, об этом говорится в декларации, опубликованной на сайте Генпрокуратуры, пишут "Ведомости".
Доход генерального прокурора увеличился с 2016 года - тогда Чайка заработал 9,3 млн рублей. В собственности Чайки находится только автомобиль ГАЗ-13 ("Чайка"), в пользовании - квартира площадью 203,6 кв. м.
Супруга Чайки задекларировала тот же доход, что и год назад, - 8,2 млн руб. В ее собственности - половина квартиры площадью 203,6 кв. м, а также нежилое помещение площадью 175 кв. м.
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