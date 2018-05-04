Минфин предложил ввести налог для нянь и репетиторов

Ставка налога на доход самозанятых составит около 3% при условии, что услуги оказывают частным лицам. Если юридическим — то 6%.

"Мы предлагаем для лица, которое не имеет наемных работников и получает доходы от реализации товаров, работ и услуг, за исключением каких-то не подпадающих под это режимов, сделать максимально простой и удобный режим уплаты налога по специальной ставке. Он будет называться, допустим, налог на профессиональный доход", — заявил Илья Трунин.

По словам чиновникам, соответствующий законопроект Минфин уже подготовил и в течение месяца планирует опубликовать. Предполагается, что налог можно будет заплатить при помощи мобильного приложения. Его можно будет установить на планшет или смартфон, пройти биометрическую идентификацию, ежемесячно отражать там доходы и выплачивать налог.

Минфин планирует, что новая система заработает с 2019 года, но пока только как пилотный проект в некоторых регионах.

Напомним, в I квартале 2017 года в неформальном секторе экономики трудилось, по данным Росстата, 18,7% всех занятых россиян — более 13 млн человек. В 2016 году их доля достигала 21,2%. Число тех, кто берет подработки и не платит с них налоги выросло с 30,4% в 2016 году до 35,5% в 2017 году, говорят эксперты РАНХиГС.