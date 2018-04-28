Накрыл Полянку: алтайский депутат намерен вложить в месторождение золота 3 млрд рублей

Проект реализует золотодобывающая компания "НГК Ресурс", собственником которой Гуминский, по его словам, стал в июне 2017 года. В декабре компания стала резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Николаевск", сообщал сайт EastRussia. Более того, именно для "НГК Ресурс" расширили территорию ТОР. Поэтому предприятие имеет большие льготы по налогам и сборам.

Сколько золота?

Месторождение расположено недалеко от города Николаевск-на-Амуре.

Валерий Гуминский,

руководитель проекта:

— Месторождение классное. Защищенные запасы — 15 тонн золота. Но мы проводим доразведку. Думаю, выйдем на показатель свыше 50 тонн.

На доразведку предприятие готово потратить 330 млн рублей.

Что будет сделано на месторождении?

Сейчас инвестор уже расчистил площадку, подвел дорогу с твердым покрытием, построил общежитие для работников. Экспертизу проходят уже промышленные объекты. По словам Гуминского, завершается строительство дробильно-сортировочного комплекса. "Остается сама обогатительная фабрика, площадка по выщелачиванию", — говорит он.

Из 250 человек, которые будут работать на месторождении, около 170 — из Алтайского края. Алтайская же компания будет подводить электросети на площадку.

По данным EastRussia, один из наиболее актуальных вопросов для предприятия — подключение к газопроводу.

Валерий Гуминский,

руководитель проекта:

— У нас будет работать автономная электростанция мощностью 2,5 МВт. Она потребляет просто огромное количество дизельного топлива. А обходится оно очень дорого — 64 рубля за литр. Из них 14 рублей стоит его доставка автотранспортом до месторождения. Доставка морем обойдется от 4 до 6 рублей за литр. Однако электростанция может работать и на природном газе. Его стоимость — всего 6 рублей за килограмм. Но для этого нужно подключиться к нитке газопровода, проходящей недалеко от месторождения. Сейчас Корпорация развития Дальнего Востока оказывает нам содействие в этом вопросе.

Когда запустят?

Гуминский рассказал altapress.ru, что запустит проект уже осенью.

Валерий Гуминский,

руководитель проекта:

— Мы хотели запустить в октябре, к 80-летию Хабаровского края. Но руководство региона обратилось с просьбой — запустить к 8-13 сентября, к экономическому форуму. Я думаю, мы справимся с этой задачей.

По данным Федеральной налоговой службы России, официально компания "НГК Ресурс" с уставным капиталом 407,1 млн рублей принадлежит кипрской компании "Дубасте инвестментс лимитед".