Через месяц старые сберкнижки перестанут действовать

С 1 июня 2018 года в России прекращается обращение сберкнижек и сберегательных сертификатов на предъявителя. Теперь и те, и другие могут быть только именными. Это предусматривают поправки в законодательство, подписанные 24 апреля президентом Путиным, сообщает "Российская газета".
В пояснительной записке к документу говорилось, что отмена сберкнижек и сберсертификатов на предъявителя связана с борьбой с коррупцией, теневыми доходами и финансированием терроризма. Казалось бы, при чем здесь терроризм? Оказывается, сберкнижки позволяют идентифицировать лишь людей, которым они выдавались, и предъявителя к погашению, но не других лиц, участвующих в обороте.
В законе четыре ключевых нововведения.
- Сберегательные и депозитные сертификаты, а также сберкнижки могут быть только именными. Они будут удостоверять факт внесения вклада и право владельца сертификата на получение по истечении установленного срока суммы вклада с процентами.
- Держателями сберсертификатов могут быть только физлица и индивидуальные предприниматели.
- Новые сертификаты включаются в систему страхования вкладов (попадают под страховку до 1,4 млн рублей).
- Держателями депозитных сертификатов могут быть только юрлица, под страхование вкладов они не попадают.
Впервые подобные книжки в России появились в Санкт-Петербурге в 1842, в дальнейшем получили широкое распространение в советской банковской практике. Их обязательное наличие даже было закреплено в законодательной базе, сообщает сайт "Налоги сегодня".
До последнего времени Сберкнижки применялись только в Сбербанке России. Советский герб с их обложек был убран, но дизайном они полностью напоминали советские аналоги. В большинстве случаев их уже давно заменили бумажные договоры, где подробно расписаны все условия вкладов, права и обязанности сторон.
Сбербанк, по данным "Налоги сегодня", давно хотел, но до последнего времени не убирал книжки из обихода. Хотя сотрудники активно предлагали клиентам переходить на другие форматы взаимодействия, в частности на пластиковые карты. Содержание подобного рудимента – серьезные издержки для любой крупной организации, тем более для Сбербанка.
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