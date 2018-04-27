Эксперт рассказал, что произойдет с курсом рубля

— Новая волна санкций сильно повлияла на валютный рынок, который из-за "плавающего" рубля принял на себя львиную долю внешних шоков. С уровней закрытия 5 апреля доллар в моменте прибавлял на 12,7% (с 57,7 до 65,1 рублей). Позже движение было отыграно вниз, но лишь частично.

Сейчас американская валюта котируется у отметки 62 рублей. Отскоку сильно помогла подорожавшая на 8% нефть сорта Brent — без влияния данного фактора укрепление рубля было бы менее активным.