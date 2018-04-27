Эксперт рассказал, что произойдет с курсом рубля

Как уже сообщал altapress.ru, 25 апреля курс рубля резко и беспричинно упал. В Барнауле купить доллар в банках можно было за 62,88-64 рубля, евро — за 76,28-77 рублей. Тимур Нигматулин, аналитик компании "Открытие Брокер", считает: рубль укрепится к концу года.
Тимур Нигматуллин,
аналитик "Открытие Брокер":
— Новая волна санкций сильно повлияла на валютный рынок, который из-за "плавающего" рубля принял на себя львиную долю внешних шоков. С уровней закрытия 5 апреля доллар в моменте прибавлял на 12,7% (с 57,7 до 65,1 рублей). Позже движение было отыграно вниз, но лишь частично.
Сейчас американская валюта котируется у отметки 62 рублей. Отскоку сильно помогла подорожавшая на 8% нефть сорта Brent — без влияния данного фактора укрепление рубля было бы менее активным.
По мнению Тимура Нигматулина, сдержанная реакция рубля на дорожающую нефть и нежелание игроков рынка быстро выкупать коррекцию после санкций, по всей видимости, связаны со стабильно возросшими страновыми рисками. Жёсткий пакет ограничений стал неприятным сюрпризом для рынка, и потому был крайне болезненно им воспринят.
В подобных условиях, учитывая волатильность и возросшие страновые риски, перестал работать Carry trade — важный драйвер укрепления рубля, поскольку инвесторы оказались просто не готовы покупать рублёвые активы при новом балансе риска и доходности.
Тимур Нигматуллин,
аналитик "Открытие Брокер":
— Несмотря на перечисленное, мы не меняем свой среднесрочный взгляд на рынок. К концу 2018 года в базовом сценарии ожидаем, что доллар будет стоить 57,7 рублей. По нашим прогнозам, понадобится около двух месяцев, чтобы панические настроения по рублёвым активам (пятилетние CDS) постепенно сошли на нет.
Тем не менее, это неизбежно произойдет — реальное влияние нового пакета санкций непропорционально тому, что сейчас заложено перепуганным рынком в котировки рисковых активов.
Одновременно со снижением страновых рисков ожидается и возврат ЦБ РФ к снижению ключевой ставки. Учитывая инфляцию и инфляционные ожидания, ключевую ставку давно пора опустить до уровня 6-6,6% годовых, что соответствует нейтральной монетарной политике. Этот сделает рублевые активы и ОФЗ привлекательными для покупки и дополнительно поддержит котировки отечественной валюты.
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