Курс рубля упал без существенных причин

По крайней мере, информационный фон не повлиял на это, считают эксперты. "Единственная новость, которая могла вызвать нервозность рынка, — сообщение о том, что сенаторы США запросили у банков информацию о счетах фигурантов "кремлевского доклада", — считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

По мнению аналитика УК "Альфа-капитал" Дарьи Желанновой, снижение рубля — это продолжение волатильности последних недель. Коррекция нефтяных котировок оказали ограниченное влияние.

Ранее эксперты рассказывали, когда стабилизируется курс рубля, и что может подорожать из-за этих изменений.