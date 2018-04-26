Курс рубля упал без существенных причин

Российский рубль резко подешевел к концу 25 апреля. К 20.30 мск доллар прибавлял 75 коп. до 62,37 руб., евро — 61 коп. до 75,99 руб, сообщает газета "Ведомости". Эксперты не видят причин к возобновлению падения.
По крайней мере, информационный фон не повлиял на это, считают эксперты. "Единственная новость, которая могла вызвать нервозность рынка, — сообщение о том, что сенаторы США запросили у банков информацию о счетах фигурантов "кремлевского доклада", — считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
По мнению аналитика УК "Альфа-капитал" Дарьи Желанновой, снижение рубля — это продолжение волатильности последних недель. Коррекция нефтяных котировок оказали ограниченное влияние.
Ранее эксперты рассказывали, когда стабилизируется курс рубля, и что может подорожать из-за этих изменений.