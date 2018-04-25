Эксперты: жители Алтайского края стали богаче на 4%

В марте 2018 года доходы алтайских граждан выросли на 4,2% по отношению к февралю 2018 года, а по отношению к марту 2017 года — на 5,9%.

Работники статистика усмотрели "положительную динамику" реальных среднедушевых денежных доходов (после вычета обязательных платежей и инфляции). За первые три месяца 2018 года прирост по отношению к аналогичному периоду 2017 года составил 1,2%, а в марте 2018 года относительно февраля 2018 года — 4,2%.