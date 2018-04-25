Эксперты: жители Алтайского края стали богаче на 4%

Доходы жителей Алтайского края за первые три месяца 2018 года увеличились на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает Алтайкрайстат. Население края за первый квартал 2018 года заработало 133,3 миллиарда рублей. Более 70% расходов людей приходится на покупку товаров и оплату услуг.
В марте 2018 года доходы алтайских граждан выросли на 4,2% по отношению к февралю 2018 года, а по отношению к марту 2017 года — на 5,9%.
Работники статистика усмотрели "положительную динамику" реальных среднедушевых денежных доходов (после вычета обязательных платежей и инфляции). За первые три месяца 2018 года прирост по отношению к аналогичному периоду 2017 года составил 1,2%, а в марте 2018 года относительно февраля 2018 года — 4,2%.
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