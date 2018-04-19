Почему жители Алтайского края в 2018 году начали экономить на продуктах

Говорить про устойчивую тенденцию к снижению продаж пока рано. Так, по данным управления края по развитию предпринимательства, уже в марте товарооборот по отношению к январю-февралю 2018 года увеличился на 0,6 процентного пункта.

Но в целом оборот розничной торговли в категории "пищевые продукты" в первом квартале 2018 года оказался на 1,2% меньше, чем в первом квартале 2017-го.

Оборот розничной торговли — выручка от продажи товаров населению для личного потребления или использования в домашнем хозяйстве за наличный или безналичный расчет.

В чем парадокс?

Парадокс в том, что доходы населения края за первые два месяца года сократились лишь на 0,2%. Это — если учитывать выплаченную пенсионерам год назад доплату в 5 тыс. рублей. Если ее не учитывать, выросли на 4,7%.

Более того, оборот торговли непродовольственными товарами увеличился за первый квартал на 4,3% (в сопоставимых ценах и к первому кварталу 2017 года) — то деньги у людей на покупки есть.

Сокращение товарооборота в денежном выражении (а именно это имеет место) могло бы быть связано с падением цен — однако продовольственной дефляции в начале года Алтайкрайстат не фиксирует: наоборот, за первые два месяца продукты подорожали на 1,1%.

Стали экономить

Экономист Анатолий Ижболдин-Кронберг объясняет феномен всевозможными скидочными акциями магазинов. Люди не стали меньше есть — они стали больше экономить.

Почему это стало заметно только в первом квартале 2018 года? Экономист полагает, что влияние мог оказать резкий рост ипотеки. Люди немного урезают затраты на текущее потребление и тратят деньги на погашение кредитов. То есть они перераспределяют часть доходов в пользу других затрат.

Анатолий Ижболдин,

доцент кафедры "Экономика, менеджмент и маркетинг" барнаульского филиала Финансового университета при Правительстве РФ:

— Телевизор сказал: "Покупайте, ипотека дешевая". И народ ринулся ее брать. А ипотека — тяжелая нагрузка.

Изменился потребитель

Между тем, стремление нашего человека экономить на покупке продуктов и в целом товаров первой необходимости — общероссийская тенденция. Об этом говорили ритейлеры на апрельском медиафоруме Ассоциации компаний розничной торговли.

"Появилась группа потребителей, которые будут приобретать товары только во время промо-акций", — сказал гендиректор информационно-аналитического агентства "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров.

Более 30% потребителей стремятся покупать более дешевые марки, менее дорогие продукты и делать покупки во время промо-акций. Доля продаж по промо-акциям выросла во всех торговых сетях на 30%. По алкоголю, кондитерским изделиям и кофе (а также бытовой химии) на 50%.

Правда, общероссийская статистика этой тенденции пока не уловила: по данным Росстата, в целом по стране розничные продажи продовольствия за первые два месяца, в отличие от Алтайского края, возросли. На 2,2%.