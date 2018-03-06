Из-за пенсионеров реальные доходы россиян в январе снизились на 7%

Ранее Росстат в оперативном докладе исключал эту выплату, объясняя это "целями сопоставимости данных", и утверждал, что реальные доходы россиян за год не изменились. Но ряд экономистов счел эти действия манипулированием данными.

28 февраля Внешэкономбанк отметил снижение реальных доходов населения России на 6,9%, также объяснив этот факт единовременной выплатой пенсионерам.

По данным Росстата, в январе 2018 года реальные доходы россиян составили 23 тысячи 534 рубля. Этот показатель выше января 2017 года, если не учитывать выплату пенсионерам, и на 3,5% ниже, если ее учитывать.

Росстат подсчитал, что реальный размер (с поправкой на инфляцию, и с учетом единовременной выплаты в январе 2017 года) средней ежемесячной пенсии в России в январе 2018 года снизился на 25,2% по сравнению с январем прошлого года. Средняя пенсия по России составила 13323 рубля, пишет polit.ru.

Факт

Реальные доходы населения России сокращаются четвертый год подряд: в 2017 году на 1,7% в реальном выражении, в 2016 году – на 5,8%, в 2015 году – на 3,2%, в 2014 году – на 0,7%.