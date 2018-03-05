Россияне перешли на гречку и макароны, приправленные соусами

Целый год россияне ели макароны, гречку и соусы. В прошлом году на 14% выросли продажи макарон из твердых сортов пшеницы, по данным исследования компании Nielsen.
Рост продаж показала гречка — свыше 25%. Продажи смеси подсолнечного и оливкового масел подскочили на 34%.
А вот продажи других продуктов повседневного спроса стагнировали. Также, по данным исследования, в последний год более половины россиян сократили траты на кафе и рестораны. Все это результат продолжающегося с 2014 года падения реальных доходов населения, пишет bfm.ru.
Тимур Нигматуллин,
финансовый аналитик "Открытие брокер":
— Естественно, это сказывается на спаде потребления в сфере общепита. Растет потребление продуктов домашнего приготовления, то есть для них очевидно нужны специи. По опросам ФОМ, по отчетностям Росстата видно, что падение реальных доходов в январе замедлилось фактически до около нулевой динамики.
Скорее всего, в марте начнется рост реальных доходов с плагом в полтора года после выхода экономики из рецессии. Скорее всего, мы увидим возобновление роста реальных доходов. По опросам, большинство домохозяек сейчас характеризует свое финансовое положение примерно на докризисном уровне.
Речь идет об оптимизме относительно будущего. Скорее всего, мы сейчас видим именно пик сберегательного потребления, дальше начнется плавный рост. Естественно, это зависит от внешних факторов: от курсов валют, стоимости барреля нефти, монетарной политики российского Центробанка. Но при прочих равных сейчас мы, что называется, ползем по дну и, скорее всего, в ближайшие месяцы увидим умеренный рост.
Между тем продажи макарон, гречки и соусов лишь на третьем месте по объему роста. На втором месте — детское питание. Самое же значительное увеличение продаж зафиксировано в категории кормов для животных.
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